160億未分配盈餘底子厚 京城銀4萬股東樂享高股息免驚

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導

蟬聯多年銀行股獲利王的京城銀行（2809），今年雖然因為資本市場逆風導致上半年獲利衰退，但京城銀董事長戴誠志在今天法說會宣示股息「一致性、穩定性」目標不變，7月獲利回穩後漸入佳境，會積極創造盈餘支應配息能力外，他更豪氣表示，京城銀超過160億元的未分配盈餘「不必用到那兒」，維持股息穩定也夠力。

京城銀過去因為受限法規，長期以來不管賺再多都只能配發最高每股1.5元現金股息，賺得多分配卻少使得累積帳上未分配盈餘相當可觀，近兩年雖然拿掉股息天花板，去年獲利創新高使得每股現金股息也登上2.1元新高，但換算盈餘配發比率也不過才三、四成左右，相當保守，距離銀行股可分配盈餘七成上限還有一段距離，因此根據京城銀最新財報，累計未分配盈餘已達到165億元，遠超過股本規模。

對上市公司來說，這些未分配盈餘，其實也可以在每年配發股利時，拿出來與盈餘一併分派股利發放給所有股東，包括像新光金（2888）數年前就曾動用法定盈餘公積發放現金股息，富邦金（2881）近兩年以法定盈餘公積來發股票股利，墊高總股利，高雄銀（2836）也連續多年動用法定盈餘公積增發股利。因此京城銀坐擁相當於股本1.5倍多的未分配盈餘，可說家底豐厚，如果用來支應股息分派綽綽有餘。

不過，儘管因為上半年獲利下滑，引發法人與股東對明年股息配發的關切，但戴誠志表示，今年7月京城銀獲利回到正常水準，且7月也不會是今年獲利最好的月份，後面還可能更好，會積極創造盈餘以維穩股息配發，而偏於保守的盈餘分派比率，拉高與否董事會也都充分討論甚至「很掙扎」，但要繼續維穩高股息，他則直言還不必用到未分配盈餘。

戴誠志說，京城銀的股東人數已大幅增加到4.4萬人，主要為社會重要的中堅份子，投資多屬理財、財務規畫，因此維護股東權益是京城銀經營的重要環節之一，除了目前進行中的庫藏股是為了維護股東權益，長期股利政策的一致性與穩定性，也是保護股東、存股族，董事會作相關決策的優先考量。

高股息 京城銀行 股東

延伸閱讀

下半年金融股華南金、合庫金、兆豐金怎買？ 專家：0056、00878價格相對合理

0056何時買勝率最高一表掌握！存股達人：「配息＋價差」通拿才是正道

200萬投股市他列出三組合 網建議：金融股要穩選這隻

「這檔ETF」比00878還抗跌...今年僅下跌2.2％ 專家：多了金雞

相關新聞

消金賣給星展 花旗今與工會簽署員工安置協議

花旗銀行台灣區消金業務確定賣給星展銀行，對於員工安置計畫，花旗銀行今表示，花旗銀行與企業工會雙方針對員工安置計畫已達成共...

富邦產宣布增資150億元 預計第三季完成

為強化資本結構、確保公司履行保單契約的能力，富邦產險董事會今(16)日通過增資案，增資金額150億元，預計於第三季前完成...

悠遊卡發行滿20年 流通卡數逾9400萬張

悠遊卡發行今年屆滿20年，據悠遊卡公司統計，經歷20年的發展，至今發卡量已超過1億張，流通卡數超過9400萬張，穩居市場...

全球央行總裁評比 楊金龍拿下生涯第3個「A」

《環球金融》（Global Finance）雜誌於美國時間15日公布2022年中央銀行總裁評比，台灣央行總裁楊金龍在本年...

拿下央行總裁第三「A」 楊金龍回應了

根據環球金融雜誌（Global Finance）最新公布的2022全球央行總裁評比，央行總裁楊金龍這次拿到A，成為第三個...

光洋科條款！砍獨董三大權限 開股東會等全移歸審委會

為防堵獨董不獨立又擴權，金管會今宣布修改《證交法》，將獨董可自行召開股東會、對董事提告、及代表公司與董事交易等三權限，全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。