160億未分配盈餘底子厚 京城銀4萬股東樂享高股息免驚

蟬聯多年銀行股獲利王的京城銀行（2809），今年雖然因為資本市場逆風導致上半年獲利衰退，但京城銀董事長戴誠志在今天法說會宣示股息「一致性、穩定性」目標不變，7月獲利回穩後漸入佳境，會積極創造盈餘支應配息能力外，他更豪氣表示，京城銀超過160億元的未分配盈餘「不必用到那兒」，維持股息穩定也夠力。

京城銀過去因為受限法規，長期以來不管賺再多都只能配發最高每股1.5元現金股息，賺得多分配卻少使得累積帳上未分配盈餘相當可觀，近兩年雖然拿掉股息天花板，去年獲利創新高使得每股現金股息也登上2.1元新高，但換算盈餘配發比率也不過才三、四成左右，相當保守，距離銀行股可分配盈餘七成上限還有一段距離，因此根據京城銀最新財報，累計未分配盈餘已達到165億元，遠超過股本規模。

對上市公司來說，這些未分配盈餘，其實也可以在每年配發股利時，拿出來與盈餘一併分派股利發放給所有股東，包括像新光金（2888）數年前就曾動用法定盈餘公積發放現金股息，富邦金（2881）近兩年以法定盈餘公積來發股票股利，墊高總股利，高雄銀（2836）也連續多年動用法定盈餘公積增發股利。因此京城銀坐擁相當於股本1.5倍多的未分配盈餘，可說家底豐厚，如果用來支應股息分派綽綽有餘。

不過，儘管因為上半年獲利下滑，引發法人與股東對明年股息配發的關切，但戴誠志表示，今年7月京城銀獲利回到正常水準，且7月也不會是今年獲利最好的月份，後面還可能更好，會積極創造盈餘以維穩股息配發，而偏於保守的盈餘分派比率，拉高與否董事會也都充分討論甚至「很掙扎」，但要繼續維穩高股息，他則直言還不必用到未分配盈餘。

戴誠志說，京城銀的股東人數已大幅增加到4.4萬人，主要為社會重要的中堅份子，投資多屬理財、財務規畫，因此維護股東權益是京城銀經營的重要環節之一，除了目前進行中的庫藏股是為了維護股東權益，長期股利政策的一致性與穩定性，也是保護股東、存股族，董事會作相關決策的優先考量。