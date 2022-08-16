股票型、平衡型基金投資CoCo Bond 金管會設兩大限

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導

金管會周一發布函令，明定股票型、及平衡型與多重資產型基金投資CoCo Bond、TLAC等具損失吸收能力債券，該類債券信評各需符合BBB-級以上、及BB級以上，若不符信評要求，業者僅能繼續持有到期、禁止新增投資。

據金管會統計，目前非債券型基金，如股票型、平衡型和多重資產型基金已投資CoCo Bond約67億元，投資國際系統性重要銀行發行的TLAC債券則有1896億元，合計1963億元。

為增加投信基金操作彈性，金管會去年底放寬債券型基金可投資CoCo Bond和TLAC這兩類國外債券，該等債券信評需限BB級以上，但至今尚未有業者申請修約投資；這次則是進一步規範股票型、平衡型和多重資產型基金等非債券型基金，投資這兩類國外債券的規範，主要有兩大部分。

一、信用評等。新增規定，股票型基金投資CoCo Bond和TLAC，這兩類國外債券信評限BBB-級以上。

若是平衡型與多重資產型基金，想投資CoCo Bond和TLAC這兩類國外債券信評，則僅限BB級以上即可，比股票型基金BBB-級以上，較為寬鬆。

證期局主秘黃厚銘說，依新制，業者投資CoCo Bond和TLAC若不符信評要求，投信業者僅能持有到期、禁止再新增。

二、投資限額比率。依函令，股票型基金投資CoCo Bond和TLAC，以基金淨值成為限；平衡型基金則因可投資股票和債券，投資限額則依信託契約而定。

CoCo Bond和TLAC都是國外債券，因債券利率高、可提升基金投報率，業者建議下，去年金管會准許債券型基金可投資BB級以上的CoCo Bond和TLAC並以基金淨值10%為限；這次為了完備法規，進一步規範非債券型基金的信評和投資限額。

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