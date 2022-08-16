中信銀信用卡業務 奪四冠王

中國信託商業銀行今（16）日表示，今年7月信用卡消費金額衝上860億元，創下台灣信用卡史上單月最高紀錄，1月至7月累計消費金額更高達3,273億元，翻轉市場排名，榮登前7月累計「刷卡王」。

中國信託銀行在流通卡數、新發卡數及包括簽帳與預借現金手續費、循環信用利息的三大收入穩坐市場龍頭，如今重回「刷卡王」寶座，為同時獲得「刷卡王」、「流通卡王」、「發卡王」及「收入王」的發卡銀行。

近年信用卡市場競爭白熱化，今年1月至7月信用卡累計消費金額市場排名出現變化，由中信卡躍居第一。得以獲此佳績，主要歸功於中信銀行長期以客戶需求為核心，提供多元產品，滿足消費喜好，近年來支付業務發展緊扣「長期布局產業領導品牌」、「深化經營行動支付」、「建構支付場景生態圈」等三大經營主軸，為中國信託重回信用卡刷卡王關鍵因素。

長期布局各產業領導品牌，中信銀行推出多款聯名信用卡，包括LINE Pay、台灣中油、中華電信、中華航空、和泰集團及全台各百貨購物中心等，產品結構完整，涵蓋客戶日常生活。

從發卡數及消費金額成長觀察，其中LINE Pay卡發卡數今年即將突破500萬張大關，消費金額年成長20%；中油卡發卡數突破120萬張，消費金額年成長17%；百貨產業聯名卡發卡數超過150萬張，消費金額年成長20%；飛航聯名卡發卡數亦達30萬張。

深化經營行動支付方面，中信卡於各行動支付錢包綁定數已達800萬，交易金額年成長80%，年交易筆數1.8億筆，占整體交易筆數近四成。中信銀行與異業結盟聯名推出的行動錢包，亦提供快速核卡、快速綁定功能，從申辦、消費、回饋、折抵皆可線上完成，卡友綁定率達70%，大幅提升客戶使用黏著度。

中信銀行亦積極建構支付場景生態圈，將金融服務融入客戶生活場景，透過多元支付生態圈經營消費行為、回饋及折抵，打造點數循環經濟。以LINE Pay生態圈為例，發卡至今累積消費金額達1.2兆元。

LINE Points點數回饋達150億元價值；中油Pay推出至今已下載130萬次，綁定中油聯名卡逾75萬張，加油儲值金額年成長率達100%；和泰聯名卡首創綁定和泰Pay購車新模式，開拓支付消費新藍海，累計消費金額已達150億元，平均每卡消費金額高於一般卡友五倍。

秉持普惠金融的精神，滿足年輕客群、社會新鮮人、計畫型消費者、親子開戶族及退休熟齡族等不同客群的金融需求，中信銀行則採取信用卡與簽帳金融卡並重之經營策略。

以LINE Pay、英雄聯盟及My Way簽帳金融卡為例，35歲以下年輕客群比例高達65%，今年前七月累積消費金額達515億元。

綜觀信用卡及簽帳金融卡兩大支付產品，前七月共累積消費金額達3,788億元，穩居市場第一。

中信銀行支付業務以移轉現金市場為目標，致力打造無現金支付環境，透過發行完整產品、擴展多元使用通路及搭配豐富刷卡優惠，提供客戶最佳的支付體驗。

中信銀行攜手中華電信與PChome網路家庭集團，最新推出「中國信託ALL ME卡」，首創金融跨業即時轉點功能，中國信託ALL ME卡綁定Hami Pay或Pi拍錢包，無須複雜的轉點程序，1點等值1元的「中信點」可等值兌換成Hami Point或P幣。

為回饋客戶，新戶申辦最高回饋800點好禮， 今年9月30日前於PChome 24h購物消費，最高可享12%回饋；在三大品牌7-ELEVEN、POYA寶雅、美廉社刷卡消費，最高享10%回饋；於指定電信、電商消費最高享8%回饋；於超市、百貨、美妝、停車費、餐飲美食刷卡消費，最高享6%回饋，更多中信卡申辦詳情及優惠活動，請參考中信銀行官網https://www.ctbcbank.com/。