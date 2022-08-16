中小企業資金需求好熱？銀行：「套利風」現蹤

據金管會截至6月底統計，本國銀行對中小企業放款餘額達9兆85億元，單月增加731.6億元，累計上半年大增3,198億元，增額創近五年同期第三高，銀行局副局長童政彰說，主因是中小企業周轉金需求持續增加所致。

銀行主管說，6月國銀對中小企業放款增加有三大主因，一、台美利差擴大、中小企業戶想賺美元雙率雙升，套利風現蹤，二、6月股債市齊空，銀行業陷淨值危機，大舉轉做低耗資本的中小企業，三、比起大企業戶，中小企業放款利率高、又可分散風險。

該主管說，6月各產業開始面臨消化庫存壓力，中小企業跟銀行借營運週轉金，不再是因為出口或投資暢旺，而是想套利。

有銀行發現部分中小企業戶近期收了美元、轉借台幣，或是再多借台幣、去別家銀行存美元，讓美元存款部位水漲船高。

另一家行庫主管說，實務上，銀行業會給信評好的中小企業戶一個「營運週轉金」額度，這無擔保的營運週轉金幾乎不問資金用途，於是乎，中小企業戶跟A銀行借了台幣的營運週轉金，轉手就換成美元轉存B銀行，大賺美元利率和匯率的價差。

金管會今天公布國銀承作中小企業放款。據數據顯示，今年來國銀對中小企業放款，1月單月增加280億元、2月增加410億元、3月增加394億元、4月增加608億元、5月增加772億元，6月增額已略降到731.6億元，到6月底放款餘額達9兆85億元。

行庫主管說，6月股債市齊空，銀行業也面臨淨值下跌引發的資本適足率保衛戰，而中小企業戶可徵提擔保品、又可送信保，在銀行眼中，是低耗資本的放款，自然也更願意多做中小企業放款。

第三，比起法金的大企業客戶，中小企業放款利率較高、又可分散風險。銀行說，資金需求端的中小企業主想套利，多借台幣營運週轉金，供給端的銀行業也看準低耗資本、又有高賺頭的中小企業，供需一拍即合，自然推升放款量。

據金管會統計，今年上半年以第一銀行放款大增289億元最多，兆豐銀增加286億元次之，土銀增加248億元、彰銀（2801）增加244億元、台新銀增加241億元。

童政彰說，本國銀行上半年對中小企業放款增加3198億元，若以今年全年中小企業放款目標3500億元來看，達成率已達91.4%；市場預期，下半年若景氣仍持穩，全年中小企業放款增額達到3500億元應沒有問題。