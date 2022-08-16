富邦產險將增資150億元 估第3季完成

富邦產險董事會今(16)日通過增資案，富邦產表示，為強化資本結構、確保公司履行保單契約的能力，增資金額150億元，預計於第三季前完成。同時，富邦產險也啟用自動核賠輔助系統，持續加速理賠作業處理，以履行對保戶的承諾，保障全體保戶權益。

富邦產險表示，公司上半年RBC為225.8%，資本水準尚屬穩健，截至7月底RBC超過200%。本次啟動增資計畫，預計增資150億元，可挹注公司RBC增加超過100%以上，以積極的行動維持公司穩健經營、持續推動各項業務進行，展現履行對保戶承諾的最大決心。

面對先前大量湧入的防疫險理賠申請案件，富邦產險表示，為儘速履行對於保戶的承諾，所有理賠人員不辭辛勞利用週末假日時間審理賠案外，也特別增聘工讀生協助整理賠案文件，希望早點將理賠金送到保戶手中，因此單7月理賠金額高達91億元，約20.8萬件，累計前7月防疫險賠款為139.8億元，約33.3萬件。

對於因理賠案件大量湧入而無法如期收到理賠金之保戶，自申請文件齊全且公司受理收件後，若超過15日以上才核定給付時，便會以年息10%加計延滯利息，再次感謝保戶的耐心等候。

此外，富邦產險也特別於官網設置「防疫險客戶關懷專區」，提供防疫險相關資訊說明及查詢與申辦功能，而為了加速處理防疫險理賠申請，更於專區新增「線上理賠通報系統」，步驟簡單易懂且申請方便，保戶可於官網專區中點選進入「防疫險理賠通報」，直接於線上填寫理賠相關資訊，完成後系統將自動套印理賠申請書，保戶僅需下載後印出親簽，同時附上其他相關證明文件後寄回各服務據點，除減少填寫欄位外，也可避免因手寫文字辨識錯誤而減少溝通的時間，進一步縮短理賠審核流程。

同時，富邦產險也已導入「自動核賠輔助系統」，讓符合檢核條件的賠案可快速賠付，加快處理效率。在完成線上理賠申請後，也可於「查詢防疫保單理賠進度」中查詢處理進度，藉此提供保戶更便捷的服務，並減少保戶因臨櫃所生之波奔及降低群聚風險。