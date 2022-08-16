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又一銀行退出台北忠孝東路 酒商、玩具商月租逾25萬搶進駐
據實價登錄，位於市府商圈的忠孝東路五段，今年2月、3月成交兩筆交易，分別是月租24.5萬元、每坪7940元以及月租25萬元、每坪7795元的店面，租金行情創下今年信義區實價次高、第三高價紀錄。
此次交易的忠孝東路五段1-4號、1-2號原為開業達25年的彰銀永春分行的店面，因租約屆期且房東擬將房屋恢復原格局，今年已經搬遷至附近的新行舍，而搬遷後的店面也順利招租，目前現況一間是玩具特賣會，一間則是裝潢當中，登記裝潢業者則為酒業。
值得注意的是，除了忠孝東路五段原為銀行店面順利招租外，空置一年多的亨得利店面，去年才委託商仲以當初購入價逾4.8億元出售，目前雖然無出售，但近期已經租出去，目前正趕工當中，做為賀凱國際的OUTLET快閃店，從一些空置店面都能陸續出租，不難看出市府商圈的店面相當具有活力。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，過去外商銀行曾經承租忠孝東路四段的店面，但因為租金太高加上銀行轉型撤出東區，後來分割對外出租，一度還出現每坪1.9萬元的高價；另外，忠孝東路上還有安泰銀行，對外出售後一度分割做為特賣會使用，現在則打造成精品鐘錶品牌的旗艦店，東區因為租金甚高，前幾年陸續都有銀行業者調整據點或選擇退出。
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