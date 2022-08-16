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悠遊卡20周年慶 朝服務客戶人生旅程及減碳永續努力

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
悠遊卡今日舉辦發卡20週年記者會，邀請台北市長柯文哲、前總統馬英九、前台北市長郝龍斌等一路以來看著悠遊卡成長、茁壯的貴賓親自出席。記者楊文琪／攝影
悠遊卡今日舉辦發卡20週年記者會，邀請台北市長柯文哲、前總統馬英九、前台北市長郝龍斌等一路以來看著悠遊卡成長、茁壯的貴賓親自出席。記者楊文琪／攝影

悠遊卡發行今年屆滿20年，為慶祝悠遊卡20歲生日快樂，悠遊卡公司舉辦一系列線上線下活動，回顧過去20年悠遊卡的重要里程碑，也揭櫫悠遊卡未來20年的願景。悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊卡多年來數位轉型有成，立足20週年的基石，未來的願景將朝服務客戶的「人生旅程」及「減碳永續」努力。

悠遊卡今日舉辦發卡20週年記者會，邀請台北市長柯文哲、前總統馬英九、前台北市長郝龍斌等一路以來看著悠遊卡成長、茁壯的貴賓親自出席，加上交通、小額消費、金融夥伴的熱情參與，現場冠蓋雲集。

悠遊卡公司表示，20年來悠遊卡陪伴全國民眾搭乘大眾運具的每一趟旅程，從一開始整合多種運具的交通票證，到可以在超商超市、微店商圈消費的電子錢包，乃至於開發電子支付業務「悠遊付」，提出「一卡一付」的支付新概念。

悠遊卡經歷20年的發展，至今發卡量已超過1億張、流通卡數超過9,400萬張，穩居市場第一，即使面臨多卡競爭的挑戰，在台北捷運的市占率依舊超過九成，可使用的場域早就跨出雙北，全國都可暢行無阻。

悠遊卡公司指出，今年悠遊卡繼續向外擴張，獲得金融監督管理委員會核准，成為台灣首張可以跨境消費的儲值卡，讓沒有信用卡的民眾，也可以享受不帶錢包的無現金支付。

此外，悠遊卡20年來也展現出無限創意，包括悠遊聯名卡、電信悠遊卡、悠遊手錶、SamsungPay悠遊卡等，在在展現了卡片各種不同的面貌，3D造型悠遊卡更是引發市場旋風，從美少女戰士、乖乖、DS4到各種懷舊商品，進一步讓悠遊卡從單純的交通票證，化身為具有收藏價值的逸品。

陳亭如表示，用一個簡單的｢嗶卡｣動作，就可以成為低碳生活的一份子，比起私人運具，搭乘大眾運具日積月累省下的碳排放量超乎你的想像，悠遊卡加值你的美好生活，現在開始邀請每位卡友加「植」美好的地球。

悠遊卡公司總經理邱昱凱也呼籲，透過悠遊卡的紀錄，可換算成民眾搭乘大眾運具所減少的碳排放量，響應聯合國ESG永續方案，企業也能共同響應，與悠遊卡公司一同推出兼顧節能減碳與員工照顧的解決方案。

悠遊卡 願景 碳排放 柯文哲 馬英九 郝龍斌

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