美9月料續升息 兩外銀美元定存衝3.88%、活存喊3.5%

美國9月料續升息，兩家外銀8月推出美元高利定存都喊到近4％水準。滙豐銀、渣打銀8月起推出美元高利定存，年息最高都達3.88％，渣打銀美元活存最高加碼到3.5％，2家外銀要大搶升息下的美元資金存款。

渣打銀行財富管理團隊指出，聯準會升息加上避險需求，美元短中線偏強的態勢相對明確，加上升息幅度與分次調整的預期，短、中天期美元優惠利率存款可望成為資金最佳的停泊處所。渣打「雙利雙贏」美金活存專案，特別針對重視資金靈活度的客戶量身訂做。

第一家推出美元高利存款為滙豐銀，針對卓越理財新貴賓 ，如果是新開立的往來資產達1,500萬元以上的「卓越理財尊尚」客戶，利率可以享0.2%加碼。

滙豐銀美元定存有三種方案，第一種為3個月天期最高2.88％，第二種為6個月天期最高3.38％，第三種為12個月天期最高3.88％，單筆最低承作金額都是5萬美元，沒有最高承作限額。

第二家高利美元專案為渣打銀，本周推出多款外幣優利存款專案，給出不同天期的美元活存、定存、永續定存加碼三大方案。

第一，短天期外幣定存的客戶，渣打外幣優利定存提供「美元4個月期定存」年利率3.6%的專案，全新客戶優利上看3.88%，續存戶則可享6個月期年利率3.2%的優惠，新資金可享「人民幣六個月期定存」2.2%優惠年利率。

第二，9月30日前成功登錄，自登錄當月起於加碼計息期間內，當月名下美元活期性存款歸戶新增資金，除享原活存牌告利率外，並依新增資金級距享利率加碼優惠。

美元活存新增資金達美金5萬元(含)以上，新增資金享加碼年利率3.1%；新增資金美元10萬元(含)以上，新增資金享加碼年利率3.3%。全新渣打優先理財貴賓再享0.2%額外加碼，美元活存年息最高可達3.5%

第三，渣打美元永續定存同步提供6個月期年息3.6%優惠利率，讓客戶於善盡地球公民責任的同時，也能兼顧資金配置。僅受理透過網路銀行辦理的美金永續定存將承作專案之資金由渣打集團整合運用，投注於符合綠色及永續產品架構之貸款與項目