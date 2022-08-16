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抓住台幣貶值好機會 專家出招：用利變型保單布局傳承

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
保經公會榮譽理事長朱水源。本報系資料庫
保經公會榮譽理事長朱水源。本報系資料庫

美元多頭持續，今年以來新台幣承受貶值壓力，月初盤中已一舉貶破30元兌1美元關卡，專家預測至年底新台幣都將偏貶，牽動投資人理財策略。不過，保經公會榮譽理事長朱水源認為，新台幣貶值使民眾轉而尋求替代外幣投資方案，其實不少人已可抓住新台幣貶值機會，運用利變型保單布局傳承規劃。

美國今年已升息9碼，9月預估還會再升息，市場預估今年美國將升息13碼，等於至年底還有4碼升息空間，台美利差恐怕會持續擴大，若外資持續匯出，新台幣收盤要穩住2字頭也有難度，未來破30元大關恐成新常態。

新台幣貶壓重，朱水源認為，從保險保障的角度來看，在此國際投資市場紊亂時期，家庭財務操作要轉為「重防守、輕攻擊」，投資角度須從「價格投資」轉換到「價值投資」，將部分家庭財富穩妥鎖定，才能安心度過經濟亂流，讓財富安全傳承到下一代。

朱水源指出，觀察近期許多高資產族群客戶，分批將手上的外幣商品換成新台幣，且擔憂未來金融投資標價格劇烈變動，可能進一步造成資產配置比例失衡，也紛紛轉進繳費年期不長的保險商品來保全所握有的新台幣資產，並且趁此時完成部分的財富傳承規劃。

朱水源也說，其實目前保險市場上，不乏能將財富鎖定並傳承給後代的保險商品，而中高資產族群除了財富保全的需求外，更需要一個對應未來醫療發展的彈性保障解決方案。

今年以來利率走高，年初以來帶動利變保單熱賣，只要宣告利率高於預定利率，就會有增值回饋分享金每月配發給保戶，「宣告利率」是指保險公司收取保費加以運用後，依據實際投資狀況等因素的報酬率，並參考當時市場利率水準訂定。

不過，金管會近期觀察到壽險業頻頻調高利變保單宣告利率，認為有13家壽險涉及違反「宣告利率平穩機制」。有壽險業者認為，下半年利變保單多少受影響，未來調升宣告利率必須較為謹慎。

新台幣 保險

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