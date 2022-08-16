華航新增LINE Pay支付服務 LINE POINTS也可買機票

LINE Pay就可以付華航的機票，不管是購買機票，還是在eMall送貨到府網站購物，都可以透過華航手機APP、華航電腦版或手機版網站，選擇LINE Pay付款，還可以LINE POINTS折抵機票票款或商品費用，支付方式更為多元便捷。

台灣使用行動支付的人越來越多，LINE Pay用戶已突破千萬戶，華航因應趨勢持續新增行動支付選項，台灣出發航線及eMall購物現在也可使用LINE Pay付款，旅客完成LINE Pay綁定任一台灣發卡銀行之信用卡、簽帳金融卡或一卡通MONEY帳戶(限VISA、Master Card及JCB)，未來直接連結LINE Pay即可完成付款，不需要再拿出信用卡鍵入相關資訊。LINE Pay支付服務可使用範圍包括台灣出發航線的機票購買、改票費用、預選座位及預購超額託運行李的付費等，連上華航eMall血拼也適用，不但使用便利，行動購物機制也更安全。

華航提供旅客多元支付選擇，除了VISA、Master Card、JCB等信用卡外，也提供第三方電子支付平台服務，例如台灣、日本、美國、加拿大、歐洲(英國除外)、紐澳、菲律賓、新加坡、香港等地出發的旅客，在華航網站及手機APP都可使用PayPal付費；中國大陸地區出發則提供銀聯支付、微信支付和支付寶的付款方式。

為迎接疫後旅遊復甦，華航持續精進服務，全航線免費託運行李額度改採計件制，開放豪華商務艙/商務艙及豪華經濟艙旅客上網預選餐點，並推出台灣出發豪華商務艙/商務艙網路獨享限定菜單。「華航雲端書坊Dynasty Sky Reading」及737-800機隊「Fantasy Sky機上無線影音娛樂系統」等零接觸數位體驗，打造個人專屬閱讀及視聽饗宴。華航不斷提升軟體服務及硬體設施，致力提供旅客每趟完美舒適的旅程。