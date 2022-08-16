永豐「大戶DAWHO」6月底衝124萬戶 新增保險專區

永豐銀行創新數位金融服務有成，數位帳戶「大戶DAWHO」自2019年上線以來，開戶數持續成長，至今(2022)年第2季已突破124萬戶；永豐銀行表示，為滿足客戶各類理財需求，大戶DAWHO APP結合儲蓄、消費、貸款等功能，並與永豐金證券串接推出「大戶投」，今年更擴增保險、精選基金專區，提供全方位金融服務。此外，永豐銀行今年以數位金融創新表現，獲國際財經媒體「亞洲金融雜誌」《FinanceAsia》頒發「台灣最佳科技創新運用獎」（Most Innovative Use of Technology：Taiwan），成為首家獲此殊榮的台灣金融機構。

永豐銀行表示， 「大戶DAWHO」數位帳戶上線至今3年，開戶數累積至今年第二季達124.4萬戶，除開戶數穩定成長外，為深化客戶經營，今年度新增大戶DAWHO APP全新服務，於存款、信用卡、證券、貸款等功能之外，再加入保險專區，讓客戶直接使用大戶DAWHO APP就能檢視在永豐銀行投保的保單；另於今年第二季新增的精選基金專區，以市場最夯、未來趨勢、每月領息等熱門主題分類，提供客戶多元基金標的，並推廣「精選基金0元手續費」專案，降低客戶投資成本。

此外，永豐銀行「大戶DAWHO」與永豐金證券「大戶投」串接推出業界首創銀行、證券共同開戶申請與開戶進度查詢服務，僅需10分鐘即可完成銀行台幣、外幣、信託與證券台股、複委託等五大帳戶申請；客戶透過大戶DAWHO APP可瀏覽銀行與證券資產，也能串接台股、美股、存股與抽籤等證券交易，並獲得投資理財學習資訊，享一站式全方位金融服務。

永豐銀行表示，「大戶DAWHO數位帳戶x大戶投」創新表現屢獲海內外獎項肯定，今年與整合線上繳費及信用卡管理功能的「大咖DACARD」APP，共同獲得國際財經媒體「亞洲金融雜誌」《FinanceAsia》頒發「台灣最佳科技創新運用獎」；永豐銀行以數位應用、產品創新等多元策略，引領業界為客戶帶來嶄新金融體驗，成為首家獲此殊榮的國內金融機構。詳細內容請連結永豐銀行官方網站查詢。