進半導體業除了爆肝 職人親身經歷曝「還有這些風險」

進入半導體產業令人羨，但高薪背後的真實生活又是如何？半導體職人Alex說，「與高風險化學藥劑為伍，輪班永遠睡不飽…」。

Alex指出，別人聽到他在半導體產業都會說「工作很好欸！」其實，他的工時是12小時，還要輪班，睡不飽是常態，還曾因為時差沒調整好出過車禍，也常錯過周末陪伴家人、女友的時光。廠務工程師的工作，每天要換10到20桶重達50到100公斤的化學氣體鋼瓶，進入不同的房間和機台，得不停地穿脫防護衣，就曾有同事的防護衣沒穿好，被硫酸噴濺過。

科大電子工程系畢業的Alex說， 最初大學同學想到半導體業很爆肝，多半不想跳入火坑，有的去賣保險、賣房子，有的去當量販店營業員。他應該算是誤打誤撞進入半導體業的，待了七年，真的很爆肝！

Alex指出，廠務工程師主要負責生產機具正常運作，包括氣體洩漏的異常排除、原料供應中斷排除等，還要負責原料更換的任務。他負責更換氣體原料，監控不同房間各機台的氣體存量，快用完時再用推車載著氣體鋼瓶，到機台處更換。

看起來好像不難，但是，不但不輕鬆，還充滿危險。鋼瓶就像桶裝瓦斯，一桶至少50到100公斤，每天約要更換10到20桶，因為不同房間、機台使用的化學物質不同，他得配合環境不斷穿脫防護衣，如果走到燃燒性物質較強的房間，又得再換上全套的專用防護具，如果是腐蝕性較強，就得穿上全套防腐蝕的面罩、手套等，曾經有同事因為防護衣沒有穿好而被硫酸噴濺。

Alex坦言，他也曾因為太累想離職，不過，回頭看看薪水，加上自己目前有車貸和房貸，還是再努力一下好了。台灣的薪資還是靠半導體在撐，繼續留下來，並且朝著比較不容易被取代的系統工程師努力。

許多人衝著高薪進入半導體，但Ａlex說，以他自己是廠務工程師為例，上班12小時中，幾乎隨時待命，要有很強的反應和舉一反三的能力。當系統發生異常，除了要很快判斷問題的源頭之外，還要同步想到會不會有其他系統也受到影響等。他建議想進來的人，先評估自己是否內向，因為工作只有面對機台，而不是面對人，環境中，也有很多危險的化學物品，相對封閉的環境，比較不適合個性外向的人。