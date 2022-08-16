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中國瞄準台灣金融 立委籲做金融戰兵推

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
民眾黨立委張其祿（右）16日指出，中國資安攻擊頻傳，逐漸數位化的金融系統也將受到攻擊，金管會等部會應進行金融戰軍推，並讓民眾得知相關狀況。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
民眾黨立委張其祿（右）16日指出，中國資安攻擊頻傳，逐漸數位化的金融系統也將受到攻擊，金管會等部會應進行金融戰軍推，並讓民眾得知相關狀況。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

兩岸局勢緊張，數位金融成海嘯第一排！民眾黨立委張其祿16日指出，中國資安攻擊頻傳，數位化的金融系統也將遭到攻擊，金管會等部會應即進行金融戰的沙盤推演，並讓民眾知道可能面臨的狀況；同黨立委邱臣遠亦表示，除了金融兵推之外，政府更應加速培養資安人才，納入國家安全體系。

進行金融戰兵推

張其祿表示，美國眾議院議長裴洛西來台後，中國發起一連串的軍演，更結合多元的攻擊形式，包括禁止台灣農產品進口、駭入政府官網或超商等。隨著金融數位化的發展，民眾多在網路上進行金融行為，一旦數位金融系統被駭入，後果恐怕不堪設想。

他指出，美中貿易戰持續進行，造成供應鏈脫軌，更發生近期多家中國企業退出美國股市等狀況，牽動全球金融，也會為台灣環境帶來劇變。對此，金管會、中央銀行等機構應進行金融攻擊的沙盤推演，並讓國人知道政府的因應策略、整體推演的結果等，理解自己可能面臨到什麼狀況。

加強培育資人才

邱臣遠指出，裴洛西來台當晚，台灣受到密集的網路攻擊，大多來自於中國與俄羅斯，頻率高達850萬次。政府應盤點公家機關的設備，全面禁用中國的設備，尤其是具有連網功能的資通訊設備。

他表示，台灣擁有2100億美金的國外資金，經濟體系受國際影響甚鉅，意味著不能只擔憂對岸的軍事行為，金融戰、資訊戰也可以對台灣造成重大的打擊。他強調，防治網路攻擊、強化金融韌性都是政府的重要任務，呼籲「應加速培養資安人才，並盤整整體資安人才」。

督促業者強化

金管會代表王麗惠表示，針對銀行業者部分，已督促銀行業者遵循國際規範，強化金融韌性，例如指派副總經理層級擔任資安長，定期辦理資安檢測，如ATM的弱點掃描與民眾App的韌性檢測等措施，以確保資安管理的有效性。

金管會另一位代表蘇詩雅說，目前券商以電子系統下單的比例已經高達7成，與數位系統息息相關。她強調，證券交易所與週邊機構，都是採用專屬的封閉式網路，來防範外來的網路攻擊，同時也要求證交所設置資安防護機制，並設立資安長，定期檢驗資安的韌性。

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