全台首檔新興市場綠色債券基金 永續投資典範新收益

全球氣候危機刻不容緩，2050年淨零碳排目標明確，鋒裕匯理投信看好新興市場人口紅利、高碳排量及龐大的綠色能源轉型資金需求等三大利多優勢，進一步挹注新興市場發行綠色債券的動能。

在減碳熱潮下，鋒裕匯理投信強勢推出台灣首檔新興市場綠色債券基金 ，看好「綠.領.新.貴」的永續投資趨勢，擁抱新興市場債券添綠的收益魅力，讓投資人愛地球也能領好息。

鋒裕匯理投信表示，鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金為台灣第一檔新興市場綠色債券基金，目前基金已獲准募集，也是台灣金管會正式核准之ESG基金，為「真綠」基金認證。該基金除了預計投資境內外新興市場各類資產的綠色債券之外，也以多種貨幣計價，包含新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣等多元計價幣別，提供充足的資金運用彈性。該基金風險報酬等級為RR3，由第一商業銀行擔任基金保管機構，預計將在9月26日至9月30日期間盛大募集。

鋒裕匯理投信總經理黃日康表示，鋒裕匯理投信不僅很自豪地能夠利用集團在「新興市場綠色債券」方面的綜合投資研究與管理專業知識，為台灣投資人制定高質量的投資策略，鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金除了奠定台灣永續投資新典範外，也為投資人提供接觸綠色債券項目的新機會，同時對環境產生實際且可持續發展的重大影響。

鋒裕匯理投信指出，鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金擁有四大特色：Amundi鋒裕匯理資產管理為全球首屈一指的綠債專家；領先業界，瞄準2023年新興市場綠色債券規模成長趨勢，創下全台首發基金；鎖定新興市場債券評價面優勢，搭配「添綠」因子打造投資好時機；貴賓接祿，透過Amundi新興市場研究團隊與ESG分析團隊的投研專長，結合自上而下及自下而上的投資方法，在新興市場綠債投資領域中尋求具吸引力的收益機會。

鋒裕匯理投信表示，全球綠色債券規模高速增長，其中新興市場與開發中國家經濟體（EMDEs, Emerging Markets and Developing Economies）的2021年發行量呈現倍增，達到950億美元史上新高，遠高於2020年的410億美元水準。然而，全球綠色債券市場的增長不但超越普遍預測，投資新興市場綠色債券亦可為能源轉型提供更豐沛的資金來源，協助新興市場國家減輕氣候變化風險的不利影響。

鋒裕匯理投信強調，新興市場綠色債券除了有助於減碳及環境友善特質外，新興市場體質也具備投資潛力，根據鋒裕匯理資產管理內部預測，2023年第1季新興市場企業獲利（EPS）成長率預估約有8.5%水準，表現預期亮眼，在基本面回溫下，企業違約率也可望降低。

同時，身為綠色債券投資專家的Amundi鋒裕匯理資產管理更是新興市場綠色債券領域的先驅，2018年攜手國際金融公司（International Finance Corporation, IFC）共同發行全球第一檔規模最大的綠色債券基金，聚焦於新興市場氣候建設，當時成立規模高達20億美元 ，成為全球最大規模的綠色債券基金產品，寫下亮眼里程碑。