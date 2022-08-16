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彰銀案糾葛17年落幕 財長曝最困難關口是這個
財政部長蘇建榮今（16）日接受資深媒體人周玉蔻廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，提到糾葛17年的彰銀案近期終於落幕，周玉蔻問，碰到最困難的關口是什麼？蘇建榮回答，過去兩次董事會改選，以及後來的官司和解問題。
彰銀案糾葛17年，台新金和財政部終於在日前達成和解。蘇建榮今日在節目中表示，感謝最高法院調解委員阮富枝，過程調解一年多，雙方來來往往，感謝最高法院法官跟調解委員很有耐心，讓雙方達成和解。
周玉蔻表示，彰銀案是前行政院長林全在財政部長任內留下的棘手問題，如今終於在蘇建榮任內解決，她個人認為這是歷史性紀錄，她問蘇建榮，過程中碰到最困難的關口是什麼？
蘇建榮說，過去兩次董事會改選，過程非常緊張，他在那之前也從未碰過類似的事情；再來就是官司和解問題，後來因緣際會，台新要併保德信，也承諾處分彰銀股票，有機會讓雙方來和解。
而出身學界的蘇建榮將於今年12月借調期滿，將回學校教書，周玉蔻提問，近期彰銀案落幕，有沒有刻意「趕業績」？蘇建榮表示，沒有趕業績，而是時機問題。
周玉蔻也問到，傳聞寶佳集團一度想拿下彰銀股票？蘇建榮表示，沒有接觸，從來沒有。
蘇建榮表示，處理彰銀案的重要原則，就像行政院長蘇貞昌所說，不讓台新吃虧，但要確保公股權益，確保彰銀不會落到任何人手中，「我們達成了目的。」
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