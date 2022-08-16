全球主要債市 續迎資金淨流入

美國最新經濟數據表現正向，但部分聯準會官員釋出可能持續升息訊息，美國公債殖利率走勢震盪。根據美銀引述EPFR統計顯示，全球三大債市過去一周持續迎來資金淨流入，其中以投資級債單周淨流入44.7億美元為相對較強者。

安聯投信表示，雖通膨已出現降溫跡象，但美國7月新增就業逾52萬，創5個月以來最大幅度並超過預期，加上部分聯準會官員持續釋出鷹派言論，市場權衡消化未來持續升息的可能， 市場情緒指標美國10年期公債整周內走勢震盪，但單周仍收於2.83%水準，與前一周持平。觀察全球債市，過去一周除部分政府公債小幅收黑外，多數債券指數單周走揚，其中又以風險取向較為積極的非投資級債與可轉債表現較佳。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，回顧2022年初至今，在包括地緣政治動盪帶來的通膨持續偏高、聯準會強勢升息等多項因子交互影響下，今年金融市場持續波動，而過去數個月以來美國10年期公債殖利率的多次大幅走升，也使債市整體面臨嚴重逆風。

觀察全球債市，謝佳伶表示，今年年初至今全球主要債券資產表現相對受到壓抑，其中又以新興市場債跌幅較為明顯，而過往較被視為避險資產的政府公債與投資等級債也有一定程度跌幅；相較之下，風險取向較強的美國與歐洲非投資等級債卻受惠於平均較短的存續期，年初至今跌幅為債券資產中相對較輕微者。

謝佳伶表示，隨著債券價格走跌、收益率也明顯走升，其中美國非投資級債平均收益率也來到8%左右水準，較去年的4%左右明顯提高，加上受惠於美國於全球經濟體中較佳的基本面，以及具有較其他同類資產更佳的抗跌與抗波動性，值得投資人留意。

觀察美國非投資級債基本面，謝佳伶表示，雖預估因景氣有趨緩跡象，今年違約率微幅上升，但遠低於歷史均值，而明年違約率大幅攀升機率較低，主要是疫情期間已淘汰不少體質差的公司，目前市場發債公司致力於降低債務比重，信用體質佳；其次則因為美國非投資級債企業於2022、2023年債務到期比例低，再融資壓力有限，信用風險相對可控。

從供給面來看，謝佳伶表示，今年非投資等級債淨供給大幅減少，而美元走強有利於美元商品，加上市場仍偏好可提供較佳息收的商品，均有望對美國非投資級債帶來一定支撐。至於未來主要觀察重點，則建議聚焦在消費信心、通膨壓力、疫情發展、主要央行政策、地緣政治風險等。

在投資布局上，謝佳伶建議著重在較低景氣循環產業，現金流穩定、具利基性、市場競爭力佳、產業龍頭所發債券，並密切觀察企業獲利能力及償債能力；此外，由於未來在聯準會升息、通膨與地緣政治等各式因子影響下，美債殖利率未來走勢恐將持續震盪，故也建議可聚焦於存續期較短（1至3年）的美國非投資等級債券，在降低於到期前受到公債殖利率波動而對資產價格的影響的同時，也控管信用風險、兼顧息收需求。