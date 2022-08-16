通膨趨緩激勵 美股資金動能改善

雖地緣政治持續紛擾，但美國通膨出現觸頂降溫跡象，激勵市場投資情緒回溫，全球主要股市表現正向。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周除亞洲不含日本與已開發歐洲外，全球主要股市多迎來資金淨流入，其中美股單周迎來110.04億美元的淨流入較前一周明顯改善，為全球股市動能最強者。

安聯投信表示，美國7月份核心與整體通膨率均低於預期，年比升幅從9.1%的相對高位降至8.5%，加上美國政府簽署有望提升美國半導體競爭力的法案，以及國際能源署上調今年全球石油需求成長預期，美股包括科技成長、能源與金融等類股皆輪流有所表現，四大指數過去一周全數走紅，其中又以標普500單周走揚3.31%最為亮眼，美股8月開局至今持續表現正向，並與淨流入資金相互呼應，量價同步成長。

從總經面向來看，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，近來已開發國家經濟有弱於預期的狀況，接下來應觀察包括新訂單、消費信心等數據後續表現；從殖利率曲線觀察，可發現美國如2、5、10甚至20年期等公債等殖利率到近期止，大多較6月底時的高點有所回落，顯示目前經濟成長趨緩帶來的壓力，已經逐漸較通膨及聯準會升息政策為大，也開始影響市場情緒。

從企業基本面來看，謝佳伶表示，美國企業第二季的財報雖正負面皆有，但整體來看仍多符合預期；若分產業來看，標普500指數多數產業有超過半數的公司獲利優於預期，部分產業的獲利成長在7月底的數據都較6月底預估有所上調；不過企業對於前景仍有擔憂，主要包括了來自毛利壓力、匯損、供應鏈、消費需求下降等因子的影響。

謝佳伶指出，雖面臨經濟前景不確定性，不過隨著通膨數據近來有降溫跡象，市場對聯準會未來升息的預期下調，有利於股債資產表現，且在今年上半年以來的修正下，包括美股、可轉債、以及非投資等級債都浮現長期投資價值。

在投資上，謝佳伶表示，雖近來市場投資情緒有所回溫，但因不確定性仍在，短期內市場可能仍會出現波動，建議投資人可將包括美國成長股、非投資等級債及可轉債等資產，並以上述三大資產包括成長、提供息收等不同特性組合為多重資產，透過分散的投資組合及多重的收益來源掌握長期的投資機會。

在風險部分，謝佳伶指出，最新經濟數據顯示通膨應有降溫跡象、企業通膨壓力也有所趨緩，有利股債資產後續表現，但後續仍需持續觀察包括地緣政治風險、疫情對供應鏈以及消費需求的影響，作為投資時的判斷參考。

在台股部分， 針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，受惠於美股持續反彈、美國7月通膨數據有觸頂下降之勢，加上現階段仍處在美國聯準會沒有開會的空窗期，無相關訊息干擾，台股近日持續隨著美股出現反彈走勢。

就評價面而言，安聯投信台股團隊表示，從ROE等指標來看，台股應已大致反映最悲觀情境，但從近期企業陸續釋出的財報與展望內容來看，就聯準會積極升息可能對經濟的潛在影響、庫存調整和終端需求仍尚未完全反映，仍應持續留意。

安聯投信台股團隊表示，現階段仍應將台股的走勢視為反彈，基本面的真正落底仍待觀察，態度上仍是勿追高及中性看待，聚焦基本面擇優逐步布局，為較佳的應對策略。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，考量聯準會積極升息後對經濟的影響程度應會逐步顯現，故在衡量企業庫存調整和產業展望等是否已有落底訊號時，建議仍應等待下一個檢查點－也就是第三季的財報和法說訊息做為參考。

此外，安聯投信台股團隊表示，由於美股許多企業都具有強勢品牌的優勢，對於市場波動較能抵禦，但未來因經濟受到升息因素而放緩、進而對終端消費會影響台股相關供應鏈的長鞭效應，則仍應觀察。