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中信三度拿下彩券經營權 預估10年銷售總額1兆2800億元

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
中信銀行政長高人傑（右一）今天帶隊列席公益彩券甄選會接受口試。記者巫其倫／攝影
中信銀行政長高人傑（右一）今天帶隊列席公益彩券甄選會接受口試。記者巫其倫／攝影

中信金控旗下中國信託商業銀行（簡稱中信銀行）參與第5屆公益彩券發行機構甄選，今天再次獲財政部指定為公益彩券發行機構，發行期間為10年，自民國113年1月1日至122年12月31日。未來10年預估公益彩券銷售總額1兆2800億元，平均每年1280億元，10年可創造彩券盈餘2985億元、彩券回饋金270億元、中獎稅收409億元，合計約3664億元。

中信金暨中信銀行政長高人傑表示，中信銀再次獲選公益彩券發行機構，是各界對中國信託15年來豐富的彩券經營經驗、表現及未來發行計畫的認可，由於彩券銷售業績卓越、公益形象大幅提升及經營團隊專業能力深獲經銷商信賴與好評，感謝財政部及所有民眾對中國信託及委託經營單位台灣彩券公司（簡稱「台灣彩券」）的肯定；未來10年中信銀行與台灣彩券將以更嚴謹的態度，使公益彩券盈餘穩定累積，挹注更多資源執行社會福利政策，提供弱勢彩券經銷商就業機會並提昇生活品質，使社會大眾認同公益彩券的價值。

高人傑指出，中信銀自民國95年爭取第3屆公益彩券發行權時，就是抱持回饋社會的理念參與競標，未來中信銀仍秉持初衷，不論彩券盈虧，每年都將回饋政府27億元，作為社會福利及各項公益之用；此外，第5屆發行10年共提供6億700萬元用於經銷商照顧、1億5000萬元經費用於公益彩券形象建立及健全彩券市場。中信銀發行公益彩券邁入第16年，過去15年來因為彩券相關收益，包括公益盈餘、回饋金及獎金稅收，共計挹注政府5041億元，平均每年約有336億元。第5屆公益彩券以持續推廣公益本質為發行重點，將推出多元且饒富趣味性的產品，吸引更多民眾加入購買彩券的行列，期盼每一張彩券都能匯集民眾做公益的信念與力量，讓更多好事在臺灣發生。

彩券 中信銀行 中國信託商業銀行 中信金控

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