暌違七年首見 中信銀信用卡前七月刷出3273億重返龍頭

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導

暌違七年，中國信託銀行信用卡簽帳金額累計數，重新登上33家發卡機構第一。除了前七月刷出3,273億元上衝第一，前七月年增率17.6%也高居五大發卡行第一，綜所稅刷卡繳稅金額更是逾430億元締造我國信用卡史上新猷。

自從COSTCO聯名卡發卡權被國泰世華銀行奪下，原本雄霸我國信用卡數十年的中信銀行，2015年起，無論哪個月份，信用卡刷卡金額累計數，從來沒有贏過國泰世華，即便每年6月或近三年來的7月，有刷卡繳綜所稅款加持，中信銀前六或前七月信用卡簽帳金額都還是輸給國泰世華。

不過，上述現象今(15)日改寫，33家卡行在各自官網公布7月信用卡統計數字後，中信銀出現暌違七年首見「逆轉勝」，前七月簽帳金額3,273億元，比國泰世華3,145億、玉山2,783億、台新2,200億、台北富邦1,926億元都多。

以成長力道來講，中信銀前七月信用卡簽帳金額年增率17.6%，也比國泰世華11.4%、玉山6.1%、台新9.4%、台北富邦的9.5%都要強勁。

銀行信用卡主管指出，中信銀信用卡刷綜所稅款，年年高居全體發卡行第一，以今年為例，市場推估金額較去年成長10%至20%，金額逾430億元，締造我國信用卡繳稅新猷，但因成長力道低於同業刷卡繳稅平均，並非中信銀前七月「重返榮耀」的核心原因。

銀行主管說，中信銀重登龍頭，應該是三因素開花結果。該行與各產業龍頭合作發行聯名卡，LINE Pay卡信用卡含簽帳金融卡快要突破500萬張、前七月刷卡金額超過800億元；中油卡超過120萬張，前七月簽帳金額年增逾二成；各種百貨聯名卡合計逾150萬張，前七月簽帳金額年增也逾二成。

其次，中信銀致力於將所有產品導入行動支付，以Apple Pay、Google Pay、LINE Pay、中油Pay、和泰Pay等為例，重點在讓其能夠綁定中信卡。第三，綁定中信卡後，還要能夠建構生態圈，提供一站式的刷卡服務。

中信重返信用卡龍頭，不會只是曇花一現，中信銀有關主管先前已經公開表示，看好下半年刷卡動能。據了解，中信下半年信用卡刷卡金額，料將至少維持前七月17.6%的成長力道。

中信銀行 信用卡

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