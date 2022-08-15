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下一輪彩券發行遴選出爐 中信銀連莊取得發行權

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
財政部拍板決定由中信銀取得第五屆公益彩券發行權，並於2024年1月1日起為期10年銜接發行公益彩券。記者巫其倫／攝影
財政部拍板決定由中信銀取得第五屆公益彩券發行權，並於2024年1月1日起為期10年銜接發行公益彩券。記者巫其倫／攝影

財政部今天召開第五屆公益彩券發行機構甄選會，聽取本次唯一參選的中信銀行簡報後，隨即進行詢答及評決程序，並拍板決定由中信銀取得第五屆公益彩券發行權，並於2024年1月1日起為期10年銜接發行公益彩券。

財政部表示，中信銀在第五屆發行期間，承諾每年繳付回饋金與第四屆同為27億元，但發行期間須辦理經銷商照顧與公益彩券形象建立及健全彩券市場秩序事項，中信銀在10年間提供經費各為6.07億元及1.5億元，也就是額外還要提供經費7.57億元，因此，中信銀實際繳付政府的回饋金金額 ，仍較第四屆高。

中信銀委託台灣彩券公司負責第四屆公益彩券發行業務，依法財政部徵選的公益彩券發行機構是以本國銀行為對象，中信銀已於6月15日將投標企畫書送交財政部，今日由負責評選的13位委員審閱，除財政部代表2人，另有外部委員11人。

財政部表示，本次甄選會13位委員均親自出席，且全程參與簡報及評決作業，各委員就中信銀提送申請文件，包括「銀行健全性」、「營運及管理能力」、「招標規範」、「公益回饋」、「公益性」、「財務規劃」、「經銷商管理及權益」及「其他」等評審項目進行審查，中信平均總評分打及格分數70分以上，因此經評議後，決定由中信銀為第五屆公益彩券發行機構。

我國公益彩券自1999年發行至今，即將邁入第5屆，第1屆發行機構為台灣銀行，第2屆為台北富邦銀行。第3屆及第4屆均由中信銀得標，委託台灣彩券公司發行，第4屆發行期到2023年12月31日截止，如果中信銀連莊第5屆，將推升總發行期間來到27年。

中信銀行 彩券 財政部

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