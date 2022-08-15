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詐騙層出不窮！玉山銀女行員被外派柬埔寨 關切簡訊接不完

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
玉山銀行董事長黃男州表示，玉山柬埔寨子行是當地所有金融機構當中，信用卡發卡量和刷卡量第一的銀行。圖/仝澤蓉攝影
玉山銀行董事長黃男州表示，玉山柬埔寨子行是當地所有金融機構當中，信用卡發卡量和刷卡量第一的銀行。圖/仝澤蓉攝影

國人赴柬埔寨被騙囚禁並向家人勒贖已成政府重視問題，並列為重大特殊刑案，引發國人對柬埔寨高度關切，多家國銀在柬埔寨都有子行或分行，業務經營有聲有色，其中玉山銀行（2884）柬埔寨子行，還是當地最大的發卡銀行。

玉山銀行董事長黃男州今天表示，玉山在柬埔寨子行整體獲利不錯，子行轄下有14個分行，12個在首都金邊，一個在暹粒（吳哥窟），一個在西港，行員人數共約500人，其中台派30位，仍以雇用當地人為主。

黃男州表示，柬埔寨子行業務進展相當不錯，今年上半年跟去年同期比較，獲利增47%。玉山的信用卡發行為當地銀行第一名，房貸業務也是領先，不過由於柬埔寨當地的信用卡業務不發達，第一品牌發卡量也只有2萬張。

黃男州透露，柬埔寨當地人民買房子不是跟銀行借房貸的，而是直接跟建商借款 ，是玉山到了當地之後，認為這樣有斷點，才開始建立民眾、建商和銀行三方的房貸借款關係，也讓銀行能更了解建商借款給買房民眾的狀況，後來其他銀行也開始跟進。

黃男州說，最近柬埔寨的新聞確實讓人看了怵目驚心，他希望年輕人要謹慎，不要做了讓自己受傷的事情；他也透露了玉山銀行內部的一段小插曲，總行一位女性主管要被調去柬埔寨，竟然因此引起很多親朋好友的關切，關心簡訊接不完，

朋友不斷要她確認，是不是玉山要派她去，深怕她受騙上當。

黃男州也透露，玉山銀行總經理陳茂欽也將安排8月去一趟柬埔寨，了解子行的狀況。

玉山銀行 柬埔寨 黃男州

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