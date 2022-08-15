玉山銀董座談柬埔寨之亂：過往很安全 外派同仁都安好

近期柬埔寨詐騙集團持續誘騙台人到當地，玉山銀董事長黃男州說，近期柬埔寨消息的確怵目驚心、膽顫驚心，但玉山在柬埔寨僅有約30名台派員工，且同仁一切安好，也有告知異地要小心安全。

玉山金控（2884）子公司玉山銀在柬埔寨子行共有14個分行，因併購當地UCB銀行進軍當地。

黃男州說，玉山銀總經理陳茂欽也將在近期飛到柬埔寨，目前柬埔寨子行業務相當正常，近期有女性同仁要飛到柬埔寨，也被親友關切，顯現台灣人對柬埔寨相關詐騙有提高注意。

黃男州說，玉山柬埔寨子行有12個分行在金邊，共有500多位同仁，其中台派人數約30位，主要仍是當地同仁，今年上半年獲利年成長47％，經營相當不錯，目前信用卡發卡量與簽帳都是當地第一名。

此外，玉山在柬埔寨房貸業務也領先其他銀行，並且是第一家釐清當地建商、銀行、顧客之間房貸關係，推出符合現代需求房貸的第一家銀行。

黃男州說，柬埔寨過去因戰亂關係，土地所有權標示並不是很清楚，人民買房是向建商借款，建商再向銀行融資，玉山進軍柬埔寨後，也推出符合現代需求的房貸，現在許多銀行已經沿用玉山模式，對當地國家有限、金融也更健全，洗錢防制也完全遵照母金控的所有規範。

黃男州並說，今年上半年海外子行加上分行占玉山銀獲利25.5％，高於去年的20％。

至於中國市場，玉山金控總經理陳美滿指出，相較爛尾樓，玉山更關注中國大陸清零政策影響，中國是零逾期放款，中國子行也沒有在承作相關業務，被建設公司影響最小。

黃男州說，玉山在中國大陸有五個據點，獲利穩定，今年在海外已經有兩個代表人辦事處營業，包括泰國曼谷、越南胡志明市，海外布局據點已經從9個國家28個據點增加到10個國家30個據點，現階段正在申請日本福岡分行，已經獲得台灣主管機關核准，向日本遞件、尚在審核中。