推動節能減碳水資源再利用 奇美實業獲銀行貸款80億元

奇美實業今天公告與彰化銀行、玉山銀行、日商瑞穗銀行個別簽訂「永續連結貸款(Sustainability-Linked Loan, SLL)」，總額80億元、三年期貸款將用在各項節能減碳措施、水資源再利用及其他推動「Clean & Green」綠色願景相關行動方案。

「永續連結貸款」指金融機構在評估對企業融資條件時，除針對財務指標與經營績效，更考量企業在ESG社會責任各面向上投入，透過外部融資方案與企業內部永續指標連結，雖未指定資金個別用途，企業也能明確對外宣示與經營環節最攸關的永續指標。

這次貸款設定的永續連結指標KPI為「溫室氣體減量」，具體內容以2021年為基準年度，在貸款3年期間內溫室氣體排放量較2021年須達到每年減量4.2%標準，與目前奇美參與的國際倡議：科學基礎減碳目標 (Science Based Targets initiative, SBTi ) 專案設定一致，以控制全球升溫1.5°C的減量目標設定，「象徵奇美在全球關注的減碳議題下持續前進的決心」。

奇美表示，這次設定也符合國際金融界永續連結貸款原則（Sustainability-Linked Loan Principles, SLLP）以科學方法為依據的標準，並透過外部驗證機構安永聯合會計師事務所第三方查證，獲參與銀行高度認同，KPI達標後給予利率減碼優惠表達支持，具體力挺奇美的「Clean & Green」綠色願景。

奇美表示，長期關注環境永續議題，積極參與國內外綠色金融市場，從2018年50億元綠色債券發行、響應聯合國責任投資原則 (Principles for Responsible Investment, PRI)，及近期承作的綠色定存、參與新加坡CIX碳權交易市場等，在在顯示奇美勇於挑戰新領域的自信與決心，更將積極尋求與供應商、客戶、金融機構在環境議題合作，具體實踐「Clean & Green」的永續目標，與世界共同邁向淨零碳排。