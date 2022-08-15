奇美實業與金融機構簽訂永續連結貸款 總額80億元

奇美實業今（15）日宣布8月與彰化銀行、玉山銀行、日商瑞穗銀行個別簽訂永續連結貸款(Sustainability-Linked Loan, SLL)，總額合計台幣80億元、三年期，貸款用途將作為公司各項節能減碳措施、水資源再利用及其他推動「Clean & Green」綠色願景相關的行動方案。

奇美表示，永續連結貸款係指金融機構在評估對企業的融資條件時，除了針對企業的財務指標與經營績效，更進一步考量企業在ESG 各面向的投入，透過外部融資方案與企業內部永續指標進行連結，相較於綠色融資 (Green Loan) 專案需指定資金用途，SLL具有資金用途不受限制之優點，企業也能更明確地對外宣示與經營環節最攸關的永續指標。

本次奇美所設定的永續連結指標KPI為「溫室氣體減量」，具體內容為以2021年為基準年度，在貸款期間內的溫室氣體排放量 (範疇1+範疇2) 合計較2021年須達到每年減量4.2%的標準，此KPI的設定與目前奇美參與的國際倡議：科學基礎減碳目標 (Science Based Targets initiative, SBTi ) 專案設定一致，亦即以控制全球升溫在1.5°C的情境下所進行的減量目標設定，象徵奇美在全球關注的減碳議題下持續前進的決心。

本次的KPI設定亦符合國際金融界永續連結貸款原則（Sustainability-Linked Loan Principles, SLLP）中以科學方法為依據的設定標準，並透過外部驗證機構安永聯合會計師事務所 (Ernst & Young) 進行第三方查證，獲得了本次參與銀行的高度認同，將透過KPI達標後給予利率減碼優惠來表達支持，以具體行動力挺奇美的「Clean & Green」綠色願景。

奇美強調，該公司長期關注環境永續議題，積極參與國內外綠色金融市場，從2018年的台幣50億元綠色債券發行、響應聯合國責任投資原則 (Principles for Responsible Investment, PRI)，以及近期承作的綠色定存、參與新加坡CIX碳權交易市場等，在在顯示奇美勇於挑戰新領域的自信與決心，未來更將積極尋求與供應商、客戶、金融機構在環境議題上的合作，具體實踐「Clean & Green」的永續目標，與世界共同邁向淨零碳排。