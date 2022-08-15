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國泰投信息收聯盟明除息 今為參與配息最後買進日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰投信的三檔台股ETF所組成的息收聯盟將於8月16日除息，每單位實際配發金額為：國泰永續高股息ETF （00878） 0.28元現金股利；國泰股利精選30 ETF（00701） 0.25元現金股利；國泰台灣5G+ ETF（00881） 0.26元現金股利，只要今（15）日買進皆可參與這次配息。

法人分析，金融股與電子代工大廠是此波領息行情的兩大焦點，光是金融股8月整體發放現金股利金額就超過新台幣1,600億元。而國泰股利精選30 ETF與國泰永續高股息ETF持股以電金傳均衡配置為主，是偏向價值型的投資組合，有機會掌握這波領息利多。根據Bloomberg資料顯示，00878又再創新里程碑，截至8月11日，規模達近新台幣944億元，已突破900億大關，今年以來規模成長169%。

隨除權息邁向尾聲，領息行情正式起跑，股息是否回流到市場也深受關注。國泰投信ETF研究團隊分析，近期因地緣政治緊張情勢升溫，台股面臨第四次台海危機壓力測試，所幸在國安基金護盤，以及金管會擬祭出放空禁令下，權值股帶領台股反攻。

近期地緣政治上有軍演情事，短期可能影響投資人信心，惟中長期仍將回歸基本面，後續仍有機會向季線挑戰。由於在市場波動劇烈時，掌握低點相當困難，投資人不妨利用定期定額策略，分批布局高成長潛力的低基期股，如今年歷經大幅修正的科技族群；或是具有下檔支撐的高殖利率族群。若挑選個股難度較高，則可配置具配息優勢的科技型ETF與高股息ETF。

法人分析，以台股今年高點起算，截至7月底，台灣加權指數跌幅約18%，而在第3季法說會各產業皆釋出較保守的展望後，可望有利空出盡的機會，下半年營運相對樂觀且營收繳出正成長表現的族群，預料將是現金股利偏好加碼的重點族群。國泰台灣5G+ ETF 為國內目前唯一具有收益分配的5G主題ETF，其成分股囊括台灣5G國家隊供應鏈、半導體、電動車等產業，可做為投資人參與台灣科技產業成長機會的工具。

投資人配置配息型ETF時，除了股息殖利率之外，其實也應同步留意ETF的選股模式與投資組合的基本面體質。畢竟取得配息之後，ETF的長期走勢能夠穩健向上，才是真正能將「配息率」轉換為「報酬率」，有機會達成股息與價差都賺到。

ETF 高股息 國泰

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