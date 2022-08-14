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四大利空齊聚 大型行庫主管示警：這四區房價將明顯鬆動

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
房市四大利空齊聚，大型行庫主管示警，今(2022)年下半年，新北市「新林三淡」四區房價恐明顯鬆動。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市四大利空齊聚，大型行庫主管示警，今(2022)年下半年，新北市「新林三淡」四區房價恐明顯鬆動。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市四大利空齊聚，大型行庫主管示警，今(2022)年下半年，新北市「新林三淡」四區房價恐明顯鬆動。大型行庫主管分析，近年來房價漲幅過大，加上局部地區推案量多、房貸利率緩步上漲，及供過於求等四大利空齊聚，新莊、林口、三峽與淡水房價將明顯鬆動，不只議價率擴大，交易天數也會明顯拉長。

大型國銀主管表示，「6月初開始感受到5月房貸數字增幅明顯放緩，房市成交率也變得很低，主要是買賣雙方對價格的認知出現歧見，賣方不願降價，但買方認為政府持續打炒房，房貸利率又節節高升，房價應有下修空間，希望等價格變便宜再接手。」

展望下半年房市景氣，行庫主管認為，大台北地區房價最可能鬆動的區域為新莊、林口、三峽與淡水、也就是俗稱的「蛋白區」，這四區除議價率會逐步攀高外，交易天數也會明顯拉長。

國銀主管說，這四區有四大利空，首先是近年來房價漲幅已高，如今面臨修正壓力，其次是推案量多、去化不易，再來是中央銀行啟動升息循環，帶動房貸利率走高，會加重房貸族負擔、壓抑買氣，第四是這些區域相較於台北市「蛋黃區」，供給明顯大於需求。

國內高房價問題為民怨之首，近年來政府祭出一系列管控措施，成效逐步彰顯，行庫主管說，近期房市交易確實變得冷一些、價格也出現鬆動跡象，目前房價之所以居高不下，是因為賣方對價格仍十分堅持，不過一旦交易時間拉長，賣家有貸款付息壓力，就可能降價求售，一旦建商啟動「讓利」風潮，房價的鬆動就會更為顯著。

行庫主管還說，建商以營建與土地持有成本高漲為由撐住高房價，但實話說建商在過去房市大多頭時期多數已經賺飽飽、口袋也夠深，如今只是「要不要少賺一點」的問題，如果建商願意「讓利」，將有助加速去化餘屋。

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