金管會緊盯利變保單 壽險業估今年保費收入仍不樂觀

金管會上周召集22家壽險公司總經理及壽險公會座談，會中揭露利變保單3大缺失，包括宣告利率公式參數設定欠妥、將未來升息及同業競爭納入考慮，以及新舊保戶不同待遇，只拉高新保單宣告利率。有壽險業者坦言，近期利變保單銷量已趨緩，今年整體壽險保費收入仍不樂觀；且若明年降息，「利變保單又是另一個故事了」，就壽險公司層面，商品可能要更多元，不能單一押注在利變保單上。

美國今年已升息9碼，預計全年將升息13碼，等於到年底還有4碼升息空間，且預計明年可能還有升息空間，帶年初以來動利變保單大熱賣，但金管會觀察到壽險業頻頻調高利變保單宣告利率，認為有13家壽險涉及違反「宣告利率平穩機制」。

過去只要宣告利率高於預定利率，就會有增值回饋分享金每月配發給保戶，「宣告利率」是指保險公司收取保費加以運用後，依據實際投資狀況等因素的報酬率，並參考當時市場利率水準訂定。今年以來美國持續升息，從4月開始陸續有多家壽險公司調高宣告利率，美元保單利率都在3％以上，上半年利變保單熱賣。

不過，過去有些壽險公司利用高宣告利率來吸客，但過去常有公司「賠錢賣」，因此保險局在前年7月祭出「宣告利率平穩機制」，要求壽險公司賣利變型保單時，宣告利率須貼近實際債市利率，且要確保保單不虧錢賣，不能再用高宣告利率來搶客。

金管會上周與壽險公司座談後，13家壽險公司總經理已具名承諾，強調未來保單利率宣告不得以同業競爭、市場預期利率作考量、公式參數設定明確、同一區隔資產的現售與停售保單利率調整會採一致標準，且若抽查保單下架停售，保險局就不會再祭出重罰。

有壽險業者說，下半年利變保單多少受影響，未來調升宣告利率必須較為謹慎，但市場預期至年底還會升息，認為利率一定會往上，若業者調升情況不如民眾預期，對於保費收入就會有影響，預計本月公布7月保費收入統計，就可看出影響面。

另有業者說，今年保費收入還是不樂觀，原本預期可以靠利變商品支撐，但下半年利變商品應會有影響，而整體投資市場轉趨保守下，投資型商品也持續下滑、銷量下降很多，至於保障型商品比較穩定，但量不會太大，整體而言，今年與去年相比會持續復成醠，明年則很難預估，若市場環境轉熱，投資型商品應會有效提振。