Q1房價飆新高：晚13年買房、房貸增1倍

即便央行啟動選擇性信用管制，今年3月更加碼升息1碼（0.25個百分點）壓抑房市，金融機構加快緊縮流向房市資金腳步，但今年首季房價仍往上走。聯徵中心資料顯示，首季不動產平均鑑估值飆上1,214.8萬元，創2009年第1季有紀錄以來新高，帶動平均授信額度也飆上歷史新高、站上880.1萬元。

相較2009年首季平均授信額度430.9萬元相比，等於晚了13年買房，要背上的房貸增加至少1倍。

根據聯徵中心資料統計，今年首季平均核貸成數其實是往下滑至72.45％，較前一季73.1％減少，但受到不動產鑑估值站上1214.8萬元天價新高，平均授信額度也從前一季866.5萬走高到880.1萬元。

其中新北市蘆洲區、桃園市蘆竹區、桃園市龜山區、桃園市楊梅區、基隆市暖暖區、新竹市、桃園平鎮、三峽、土城、台中市大里區等地，首季平均不動產鑑估值也創有資料以來新高。

例如，近期相當夯的新北土城區不動產鑑價首季飆破1,500萬元、三峽也飆破1,280萬元，林口站上1,756萬元、快回到2016年第2季1,772.6萬元高點，有竹科題材的新竹市不動產鑑價也飆至1,261萬元。

多處重劃區漲太多，近期已經傳出有銀行業者針對淡水、林口、三峽等地限制房貸承做成數、降至不到六成。但金融圈指出，也許有部份外銀或特定銀行，對重劃區等非蛋黃區地房貸成數較為嚴謹，但部分新成屋分戶貸款仍有八成可談。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨解讀，今年首季房價的確最高，但在3月央行第一次升息1碼後，震到買方選擇觀望，成交量的確萎縮。目前並未看到價格明顯修正，與屋主僅經歷3、4個月升息壓力，還扛得住有關。

此外，淡水、三峽等地許多都是新建案，新屋原本個銀行鑑估價就很高，徐佳馨認為這也推升當地不動產鑑估值主因。