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壽險公會理事長選舉 陳慧遊：專職理事長路線服務會員

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
全球人壽董事陳慧遊。圖／全球人壽提供
全球人壽董事陳慧遊。圖／全球人壽提供

壽險公會理事長改選將在今年8月31日登場，南山人壽董事長尹崇堯昨（12）日發表「一個目標 四個方向」的競選政見，強調南山團隊擁有業界最多的11位正精算師，還有29位律師、33位會計師，及超過500個壽險管理師(LOMA)的堅強專業人才庫，未來接軌需要的精算、會計專業，法律專長，甚至壽險營運模式的調整，都有極為豐富的人才資源可以支持。

外界好奇另外一位參選人，全球人壽董事陳慧遊，如何看待尹崇堯所強調的南山團隊優勢？陳慧遊低調表示，金管會主委黃天牧強調公會要注重「公」跟永續，所以陳慧遊認為應該是大家一起來，而不是由某一家出錢出力出團隊。

我國預計2026年接軌兩大國際制度：IFRS17與ICS，金管會與壽險業已經準備多年，監理機關也在政策上有所表態，會讓業者具有國際可比較性，又能兼顧我國國情。陳慧遊說，接軌的事情如果靠精算就能解決，壽險公會委託精算學會辦理就好了，應該從政策面去解決合法合規的問題。

陳慧遊還是強調專職理事長路線，希望幫各家會員公司解決它們在意的難題。

壽險業 尹崇堯 南山人壽

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