保誠人壽獲台灣永續行動獎

台灣永續能源研究基金會舉辦2022第二屆「TSAA台灣永續行動獎」，昨(12)日舉行頒獎典禮，保誠人壽以「i寶 保護兒童 誠就未來」計畫，自247件參賽作品中脫穎而出，榮獲2022 TSAA台灣永續行動獎金級獎殊榮，由保誠人壽總經理王慰慈代表接受副總統賴清德表揚。

王慰慈表示，保誠長期深耕台灣並積極投入社會公益，是台灣第一家也是業界唯一持續關注兒童保護議題的保險公司。兒童的身心健康與國家的未來發展及競爭力息息相關。「多年來我們攜手各界，推出一系列的行動方案，為孩子們的快樂成長而努力。自2020年起，保誠進一步發揮思維領導者的角色，倡議『i寶 保護兒童 誠就未來』，藉由中長期規劃，從兒童健康、兒童心理、兒童教育等面向積極深耕兒童保護」。

該計畫同時呼應聯合國永續發展目標：SDG3良好健康和福祉Good Health and Wellbeing，及SDG4優質教育Quality Education，以正面、積極、主動的態度倡議兒童保護，連續兩年選在11月17日舉辦記者會，取其「1117一起倡議」的諧音，除了產官學界的共同參與，也期望呼籲社會大眾一起響應，為下一代建立健康快樂的成長環境。

身為兒童保護思維領導者，保誠人壽領先業界，運用分析與調研，參考國內外文獻及專家意見，2020年發表兒童健康白皮書，從影響兒童健康發展三大關鍵：過敏、肥胖、三C成癮進行探討提出觀察與建議；2021年發表兒童心理白皮書，探討家庭關係、同儕關係、社群媒體及環境變化對兒童心理發展的影響。

王慰慈進一步指出，保誠期望提供便捷實惠的健康及保障服務給台灣民眾，「我們了解在少子化的社會，每個孩子都是父母的寶貝」，也運用數據資料庫分析比對，建置兒童健康體態評估模組，提供民眾方便使用的平台，作為兒童成長評估依據。同時在2021年發表兒童身心健康指數，期望全面了解台灣兒童身心發展現況。

保誠人壽將繼續透過「i寶—保護兒童 誠就未來」計畫，發揮兒童保護領域思維領導者的影響力，深耕兒童健康、心理及教育等關鍵議題，以實際行動帶給孩子全方位的關懷。歡迎各界共同響應，和保誠人壽一起保護兒童的現在，成就他們美好的未來。