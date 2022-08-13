新台幣貶2.8分收29.97元 盤中30元為何恐將成新常態？

盤中30元恐將成新常態。昨（12）日台北股匯市上演脫鉤，在央行力守30元關卡以及外資偏匯入，新台幣終場以貶2.8分收29.97元，但出口商仍偏惜售美元，難支撐新台幣走升，昨日盤中仍一度貶至30元。在進口商近期害怕新台幣貶值、出手買美元，估未來一周新台幣盤中仍有機會再見到30元。

台北與元太外匯昨日總成交量僅11.97億美元。新台幣昨日收周線，周貶值2分或0.07％。

匯銀主管指出，美國聯準會的最新CPI雖然低於市場預期，降低美國鷹派升息預期，但美國下半年升息腳步仍然不變，台美利差仍會擴大，加上中國軍演壓力震撼國際金融市場，新台幣仍有貶值壓力。

新台幣昨日一開盤就貶至30元，台股止跌讓外資開始稍微回頭，全日偏匯入，導致新台幣盤中貶幅收斂，一度回到29.946元。但隨後受到進口商害怕新台幣貶值壓力，開始出現買美元需求，擴大新台幣貶幅，終場以貶值2.8分收29.97元。

雖然央行官員要與出口商談談惜售美元問題，但匯銀主管坦言，出口商看起來還是惜售偏多，難支撐新台幣走強。

觀望未來一周匯市，外資動向仍是觀望重點，排除外資影響，匯銀主管估新台幣未來一周將以區間為主，料進口商將會出手買美元，如果新台幣貶破30元關卡有央行力守，區間估與本周差異不大。好消息是，現階段中國對台軍演最凶險的時刻似已度過，短期應沒有更壞的消息。

央行資料統計，今天美元指數升值0.29％，亞幣升貶互見，新台幣仍為偏弱勢亞幣，今日貶值0.09％，貶值力度高於星元貶值0.05 %、日圓則貶0.61％，升值亞幣中，人民幣與韓元都升值0.05 %。