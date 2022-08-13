兆豐金總經理胡光華暫兼子公司兆豐銀總經理

兆豐金控（2886）12日公告子公司兆豐銀行總經理異動，原任總經理蔡永義退休，由兆豐金控總經理胡光華暫兼，相關人事生效日期將待金管會核定後生效。

兆豐銀行是在12日召開例行董事會，通過由胡光華以金控總經理暫兼銀行總經理。過去公股四大金控中，兆豐金長期都是由金控董事長、總經理兼任子銀行董、總，抑或是曾經金控總經理兼票券或投信董事長等，但兆豐金總經理從來不是專任，與其他三家公股金控，金控總經理為獨立專任的慣例不同，直到胡光華自合庫金（5880）轉升任兆豐金總經理，兆豐金才有專任的總經理，胡光華暫時兼代兆豐銀總座，也算是回到兆豐的過往常態。

兆豐銀3月以來高層主管陸續調整，但5月調整的總稽核與會計主管，迄今尚未獲金管會核准函，本周原任總經理蔡永義退休，胡光華暫兼，使得兆豐銀高層人事出現多位暫代狀況。