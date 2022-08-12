尹崇堯衝刺壽險公會改選 致函會員：溝通、服務放首位

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
壽險公會理事長改選進入最後衝刺階段，尹崇堯致函給壽險公會會員，闡明參選政見「一個目標、四個方向」。圖/南山人壽提供
壽險公會理事長改選進入最後衝刺階段，尹崇堯致函給壽險公會會員，闡明參選政見「一個目標、四個方向」。圖/南山人壽提供

距離月底壽險公會理事長改選，只剩半官多月衝刺時間，已經發表參選政見的南山人壽董事長尹崇堯，12日致函給壽險公會會員，闡明參選政見「一個目標、四個方向」，並表明會將會員服務與溝通放在首位，以服務為本。

尹崇堯認為保險業現今所面臨的挑戰，公會不僅是意見的傳達者，更需廣納不同的聲音，透過專業理性的思辨，協調各會員公司的不同訴求，形成產業共識。我期望公會從上到下、從理監事到各研究小組成員間，有更全面緊密的溝通及專業的交流。

將以專業效率整合產官學界的資源，與會員公司、主管機關、民眾、金融同業公會與專業協會等對象，進行透明互惠的溝通。未來由他來擔任壽險公會理事長，他會做到以下四點：

一，傾聽交流凝聚產業向心力；重視各會員公司的意見，將定期傾聽並即時向主管機關反映，透過座談、研討會、聯誼活動、成立議題資料庫等方式，增加同業間互動、凝聚產業向心力。

二，柔性溝通理性論述；希望協助同業與主管機關有效溝通，針對五個委員會和22個研究小組的重要議題，成立政策研究團隊，凝聚產業共識，在此專業研究基礎下提出政策藍圖。同時強化市場監控，建立預警及雙向通報機制，減少產業衝擊。

三，關鍵時刻主動積極溝通；將充實保險教育推廣網站內容，增進民眾對於保險業的認知與觀念，建立對廣眾的友善溝通平台，於重大事件發生時，更迅速整合代表同業對外發聲。

四，見習共好資訊共享；拓展與其他金融同業公會及專業協會間的聯繫與資訊交流，促進業務合作推廣，增益金融產業共利共榮。

尹崇堯認為，保險涉及精算、投資、法律、管理等多個專業面向，南山團隊擁有業界最多的11位正精算師，還有29位律師、33位會計師，及超過500個壽險管理師（LOMA）的堅強專業人才庫，未來接軌需要的精算、會計專業，法律專長，甚至壽險營運模式的調整，都有極為豐富的人才資源可以支持。

在南山專業團隊資源及長期合作的學界支持下，廣納各業者之意見，能產出具體可行的方案，便於所有不同大小的業者與主管機關達成共識，達到真正溝通讓政策能夠順利推展的雙贏局面。

壽險 保險 尹崇堯

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