尹崇堯致函給壽險公會會員 闡明一目標、四方向

南山人壽董事長尹崇堯今(12)日致函給壽險公會會員，闡明參選政見：「一個目標、四個方向」，尹崇堯會將會員服務與溝通放在首位，以服務為本。

在先進打造的公會平台上，尹崇堯將以專業效率整合產官學界的資源，與會員公司、主管機關、民眾、金融同業公會與專業協會等對象，進行透明互惠的溝通。

尹崇堯認為保險業現今所面臨的挑戰，公會不僅是意見的傳達者，更需廣納不同的聲音，透過專業理性的思辨，協調各會員公司的不同訴求，形成產業共識。「我期望公會從上到下、從理監事到各研究小組成員間，有更全面緊密的溝通及專業的交流」。

尹崇堯認為在溝通上，他會做到以下四點：

傾聽交流 凝聚產業向心力

尹崇堯重視各會員公司的意見，將定期傾聽並即時向主管機關反映，透過座談、研討會、聯誼活動、成立議題資料庫等方式，增加同業間互動、凝聚產業向心力。

柔性溝通 理性論述

尹崇堯希望協助同業與主管機關有效溝通，針對五個委員會和22個研究小組的重要議題，成立政策研究團隊，凝聚產業共識，在此專業研究基礎下提出政策藍圖。同時強化市場監控，建立預警及雙向通報機制，減少產業衝擊。

關鍵時刻 主動積極溝通

尹崇堯將充實保險教育推廣網站內容，增進民眾對於保險業的認知與觀念，建立對廣眾的友善溝通平台，於重大事件發生時，更迅速整合代表同業對外發聲。

見習共好 資訊共享

尹崇堯希望拓展與其他金融同業公會及專業協會間的聯繫與資訊交流，促進業務合作推廣，增益金融產業共利共榮。

尹崇堯認為保險涉及精算、投資、法律、管理等多個專業面向，南山團隊擁有業界最多的11位正精算師，還有29位律師、33位會計師，及超過500個壽險管理師(LOMA)的堅強專業人才庫，未來接軌需要的精算、會計專業，法律專長，甚至壽險營運模式的調整，都有極為豐富的人才資源可以支持。

在南山專業團隊資源及長期合作的學界支持下，廣納各業者之意見，能產出具體可行的方案，便於所有不同大小的業者與主管機關達成共識，達到真正溝通讓政策能夠順利推展的雙贏局面。

尹崇堯希望能與所有的同業一起攜手，建立產業新思維，發揮保險永續力量。