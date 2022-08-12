法巴以愛成家定期壽險 奪信望愛最佳商品創意優選

法國巴黎人壽表示，現代保險教育事務基金會本周二(9日)舉辦「2022保險信望愛獎」線上頒獎典禮，其以法商法國巴黎人壽以愛成家定期壽險贏得最佳商品創意獎優選殊榮，為所有獲獎作品中，唯一以房貸壽險類型獲獎的保險商品。

以愛成家定期壽險，亦獲今年國家玉山品牌獎最佳產品類獎項肯定。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，房貸壽險能填補個人在償還房屋貸款期間的保障缺口，萬一貸款人在貸款期間因疾病或意外而導致身故或完全失能，保險公司會將理賠金支付給銀行，幫借款人償還房貸，若還有剩餘的保險金，則支付給指定受益人，給予自己和家人完整的保障。

有土斯有財的觀念下，台灣人愛買房不僅為了自住，行有餘力之下甚至為孩子買房。有感於台灣民眾背負龐大之房貸壓力，大幅縮減了家庭整體可支配所得，法國巴黎人壽看到國人需求，推出涵蓋癌症、意外等多元給付項目之房貸壽險商品，法商法國巴黎人壽以愛成家定期壽險，讓房屋貸款族群在預算有限之下，也能擁有全方位的人身保險保障。

衛生福利部2020年統計資料顯示，癌症已連續40年蟬聯國人十大死因第一位，事故傷害排名第六，首要死因為運輸事故，占了46%。

法商法國巴黎人壽以愛成家定期壽險，涵蓋身故、完全失能、特定意外傷害身故、重大燒燙傷及傷害失能安養保險金，並提供國人癌症保障。

初次被診斷罹患癌症的保戶，憑醫師診斷證明即可獲得特定部位癌症保險理賠金整筆一次給付，以安心接受治療。

若搭乘海、陸、空公共交通工具而遭逢意外身故，亦提供特定意外傷害身故最高保額三倍的理賠給付。

法國巴黎人壽內部資料顯示，截至今6月，法巴在房貸壽險的業務成長，遠超越市場平均達37個百分點，消費者對房貸壽險的需求有逐年成長趨勢，民眾對房貸壽險的觀念與認同度均較以往大幅提升，購屋時會一併將未來可能發生的風險考量在內。

戴朝暉表示，法國巴黎人壽自2009年起與銀行業者攜手合作房貸壽險業務，不僅打破過往傳統壽險的銷售框架，並持續為消費者推廣全新的壽險觀念，長年穩居台灣房貸壽險銷售龍頭。

為持續推動保險普及化與金融平權，法國巴黎人壽近年來拍攝一系列房貸壽險相關教育宣導影片，同時為聽、視障朋友們製作房貸壽險知識「手語翻譯影片」和「點字本」，免費提供給合作通路夥伴作為保險輔銷工具，以協助更多客戶理解保險中的專業名詞並獲得正確觀念。

法國巴黎人壽也是首家獲得台灣手語翻譯協會指定掛名合作影片教材的保險公司，歡迎民眾到法國巴黎人壽官方YouTube「Cardif Taiwan」觀看。