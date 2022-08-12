元大金控六度入選富時社會責任新興市場指數

英國富時指數公布今年「富時社會責任新興市場指數 (FTSE4Good Emerging Index)」成分股，元大金控連續六年入選，顯見元大金控將ESG(環境、社會、公司治理)融入營運策略及攜手利害關係人共好的作為，深獲國際肯定。

國際法人機構日趨重視永續金融發展，富時指數公司從2001年7月起編製富時社會責任指數系列(FTSE4Good Index Series)；2016年11月進一步推出「富時社會責任新興市場指數」，嚴格審查各企業的ESG成效，永續績效卓越者才能入選，目前成員包括全球566家企業，合計總市值約3.2兆美元，台灣有91家企業入選。

元大金控深耕ESG領域，成績斐然，在公司治理方面，元大金控強化ESG資訊揭露，明定高階經理人的工作目標需與企業永續相關業務連結，透過工作績效連結獎酬制度，具體實踐永續發展目標。

在環境永續方面，日前通過全球公認最有公信力的SBT減碳目標審查，其中金融業最關鍵的投融資部位占比近四成，是目前亞洲地區覆蓋率最高的業者，並發布首本TCFD報告書，強化氣候相關資訊揭露完整性及透明度。

在社會參與方面，平均每五名元大員工中，就有一人自願投入志工活動，展現高度熱情與社會關懷，更邀請員工眷屬、供應商與客戶響應公益及環境倡議活動，擴大社會影響力。

作為國際永續標竿企業，元大金控以具體行動落實ESG，至今已十度入選台灣永續指數成分股，並獲頒成分股專屬企業標章，去年展開第二個五年永續發展策略藍圖，接軌國際永續趨勢，持續創新，不斷進步，成為引領社會和環境變革的力量。