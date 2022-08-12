元大金控六度入選富時社會責任新興市場指數

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控連續六年入選富時社會責任新興市場指數成分股(元大金控/提供)
元大金控連續六年入選富時社會責任新興市場指數成分股(元大金控/提供)

英國富時指數公布今年「富時社會責任新興市場指數 (FTSE4Good Emerging Index)」成分股，元大金控連續六年入選，顯見元大金控將ESG(環境、社會、公司治理)融入營運策略及攜手利害關係人共好的作為，深獲國際肯定。

國際法人機構日趨重視永續金融發展，富時指數公司從2001年7月起編製富時社會責任指數系列(FTSE4Good Index Series)；2016年11月進一步推出「富時社會責任新興市場指數」，嚴格審查各企業的ESG成效，永續績效卓越者才能入選，目前成員包括全球566家企業，合計總市值約3.2兆美元，台灣有91家企業入選。

元大金控深耕ESG領域，成績斐然，在公司治理方面，元大金控強化ESG資訊揭露，明定高階經理人的工作目標需與企業永續相關業務連結，透過工作績效連結獎酬制度，具體實踐永續發展目標。

在環境永續方面，日前通過全球公認最有公信力的SBT減碳目標審查，其中金融業最關鍵的投融資部位占比近四成，是目前亞洲地區覆蓋率最高的業者，並發布首本TCFD報告書，強化氣候相關資訊揭露完整性及透明度。

在社會參與方面，平均每五名元大員工中，就有一人自願投入志工活動，展現高度熱情與社會關懷，更邀請員工眷屬、供應商與客戶響應公益及環境倡議活動，擴大社會影響力。

作為國際永續標竿企業，元大金控以具體行動落實ESG，至今已十度入選台灣永續指數成分股，並獲頒成分股專屬企業標章，去年展開第二個五年永續發展策略藍圖，接軌國際永續趨勢，持續創新，不斷進步，成為引領社會和環境變革的力量。

元大金控 ESG 新興市場指數

延伸閱讀

榮成獲TSAA台灣永續行動獎 採用三大水資源再利用技術

國泰世華推綠色定存 開辦首月規模上看30億

金融業的數位轉型

合庫銀企業巡迴名人講座 邀謝金河等專家開講

相關新聞

台新釋彰銀股 七公股銀通吃

財政部協助台新金出脫彰銀股票，10日已經畢其功於一役，除了彰銀外的七大公股行庫與公股主管事業，當天通吃台新金盤後鉅額交易...

台新釋彰銀股 吳東亮看出脫價位…可接受

糾纏17年的彰銀案，台新金和財政部終在日前和解，當事人台新金董事長吳東亮與主管公股事業的財政部次長阮清華昨（12）日首度...

防疫保單風暴後 「後遺症」正慢慢影響消費大眾

國內本土疫情持續，防疫險理賠金額今（2022）年來突破300億元，且理賠潮尚未見頂，由於賠付金額過大，多家產險公司已啟動增資、動用重大事故準備金填補虧損，然而防疫險後遺症也正陸續顯現，不僅讓產險公司學到高達數百億的理賠課，同時也對民眾帶來後座力。

台灣一年被騙掉一家中型銀行營收 防詐台北隊兩面向出擊

「我們看了好多研究報告，台灣大概每一年被詐騙的金額落在新台幣50億到200億元之間，相當於一家中型銀行一整年的營收，數字的背後是很多人的眼淚。」台北富邦銀行金融安全部副總蔡佩玲談起北富銀如火如荼建構的防詐生態圈時，有感而發地說。

反洗錢惹民怨/不被金管會罰也不會有客訴，銀行需要反洗錢的「特斯拉」

金融機構執行反洗錢惹民怨的風波不斷，金管會幾乎每年都得發函提醒金融機構，要採取風險為基礎方法，決定執行防制洗錢的強度，不要影響交易便利性。金融機構到底該如何做才不會被抓到反洗錢的缺失，又不會被投訴擾民呢？

反洗錢惹民怨/銀行執行過頭，金管會主委也碰過，金管會發函要求兩件事

金融機構防制洗錢過當惹民怨，金管會日前又接獲民眾陳情做金額很小的交易，也被當高風險交易問了一大堆問題。還有，在同一家金融機構辦不同的業務，就被重複「審問」兩遍，非常擾民，金管會特別再發函金融機構做好兩件事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。