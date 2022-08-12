國泰金技術年會9/1登場 偕科技巨頭共論DeFi新紀元

國泰金控表示，今年夏天最盛大的科技金融盛會，「2022國泰金控技術年會：DeFi開源創世紀」，將於9月1日在台北101獨一文創重磅登場。

這是國泰金控2022年第一場線下實體大型年會，預計集結AWS、Google Cloud、IBM和Visa等18家指標型企業，邀請20多位技術專家，共同探討區塊鏈的技術應用、雲端開源以及DeFi創新金融的成果與洞察。

隨著Web 3.0浪潮來襲，區塊鏈、數位資產等新商業模式已成為顯學，DeFi在全球也持續成長，總鎖定價值屢創新高。

面對金融科技的戰場從實體走向數位、再從數位走到虛擬，金融業需要提早布局。

國泰金控技術年會將攜手產官學界的專家，透過七場專題演講、四場趨勢對談，從多元面向探討去中心化金融的技術發展、商業創新以及風險監管。

上午的議程將從「CeFi到DeFi的趨勢」揭開序幕，聚焦金融業部署去中心化金融的挑戰與機會，將邀請國泰金控資訊長吳建興、台灣金融科技協會理事長蔡玉玲、庫幣科技創辦人歐仕邁等六位權威專家，一同探討實體資產串起虛擬資產的未來。

下午的議程則會帶入更多面向，以DeFi數位資產創新及智能監管、雲端部署加速應用落地，及IT現代化迎戰數位轉型新挑戰等三大議題，邀請AWS及Google Cloud等國際級雲端服務業者，帶大家從商模、技術到應用落地，了解未來的金融市場結構型態將如何改變，重新定義與想像下一波產業轉型。

除了精彩的對談內容，活動現場還設有互動攤位，以及提供與專家、技術者們交流的Happy Hour，讓意猶未盡的與會者，能進一步彼此交流，希望能帶給每一位對科技金融有興趣的朋友，一場難忘又充實的Fintech饗宴。

近年國泰金控積極推動數位轉型，打造金融服務生態圈，2020年創業界之先，舉辦全台首場由金融業主辦的技術年會，以金融科技轉型及創新技術為主題，深獲各界好評。

2021年「國泰金控技術年會：跨界雲端新常態」因應疫情採全線上舉行，在線人數最多時達2,600人，創下科技金融技術年會新紀錄。

今年活動邁入第三屆，國泰金控雙管齊下，除實體活動再度回歸，將同步進行線上直播，讓無法到現場的朋友，能透過數位的便利，一同掌握科技金融的新脈動。