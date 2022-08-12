聽新聞
test
0:00 / 0:00

國泰金技術年會9/1登場 偕科技巨頭共論DeFi新紀元

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
國泰金控技術年會，每年與會者上千人。國泰金控/提供
國泰金控技術年會，每年與會者上千人。國泰金控/提供

國泰金控表示，今年夏天最盛大的科技金融盛會，「2022國泰金控技術年會：DeFi開源創世紀」，將於9月1日在台北101獨一文創重磅登場。

這是國泰金控2022年第一場線下實體大型年會，預計集結AWS、Google Cloud、IBM和Visa等18家指標型企業，邀請20多位技術專家，共同探討區塊鏈的技術應用、雲端開源以及DeFi創新金融的成果與洞察。

隨著Web 3.0浪潮來襲，區塊鏈、數位資產等新商業模式已成為顯學，DeFi在全球也持續成長，總鎖定價值屢創新高。

面對金融科技的戰場從實體走向數位、再從數位走到虛擬，金融業需要提早布局。

國泰金控技術年會將攜手產官學界的專家，透過七場專題演講、四場趨勢對談，從多元面向探討去中心化金融的技術發展、商業創新以及風險監管。

上午的議程將從「CeFi到DeFi的趨勢」揭開序幕，聚焦金融業部署去中心化金融的挑戰與機會，將邀請國泰金控資訊長吳建興、台灣金融科技協會理事長蔡玉玲、庫幣科技創辦人歐仕邁等六位權威專家，一同探討實體資產串起虛擬資產的未來。

下午的議程則會帶入更多面向，以DeFi數位資產創新及智能監管、雲端部署加速應用落地，及IT現代化迎戰數位轉型新挑戰等三大議題，邀請AWS及Google Cloud等國際級雲端服務業者，帶大家從商模、技術到應用落地，了解未來的金融市場結構型態將如何改變，重新定義與想像下一波產業轉型。

除了精彩的對談內容，活動現場還設有互動攤位，以及提供與專家、技術者們交流的Happy Hour，讓意猶未盡的與會者，能進一步彼此交流，希望能帶給每一位對科技金融有興趣的朋友，一場難忘又充實的Fintech饗宴。

近年國泰金控積極推動數位轉型，打造金融服務生態圈，2020年創業界之先，舉辦全台首場由金融業主辦的技術年會，以金融科技轉型及創新技術為主題，深獲各界好評。

2021年「國泰金控技術年會：跨界雲端新常態」因應疫情採全線上舉行，在線人數最多時達2,600人，創下科技金融技術年會新紀錄。

今年活動邁入第三屆，國泰金控雙管齊下，除實體活動再度回歸，將同步進行線上直播，讓無法到現場的朋友，能透過數位的便利，一同掌握科技金融的新脈動。

國泰金控 雲端服務 金融科技

延伸閱讀

人孔蓋恐成殺人凶器？首爾豪雨路旁驚見男屍 專家籲發現這狀況最好快逃

金融業的數位轉型

緯謙打造中小企業數位轉型平台 盼推展到東南亞

新興市場釀危機？ 五壽險金控誰抱最多「危險國」曝光

相關新聞

台新釋彰銀股 七公股銀通吃

財政部協助台新金出脫彰銀股票，10日已經畢其功於一役，除了彰銀外的七大公股行庫與公股主管事業，當天通吃台新金盤後鉅額交易...

台新釋彰銀股 吳東亮看出脫價位…可接受

糾纏17年的彰銀案，台新金和財政部終在日前和解，當事人台新金董事長吳東亮與主管公股事業的財政部次長阮清華昨（12）日首度...

防疫保單風暴後 「後遺症」正慢慢影響消費大眾

國內本土疫情持續，防疫險理賠金額今（2022）年來突破300億元，且理賠潮尚未見頂，由於賠付金額過大，多家產險公司已啟動增資、動用重大事故準備金填補虧損，然而防疫險後遺症也正陸續顯現，不僅讓產險公司學到高達數百億的理賠課，同時也對民眾帶來後座力。

台灣一年被騙掉一家中型銀行營收 防詐台北隊兩面向出擊

「我們看了好多研究報告，台灣大概每一年被詐騙的金額落在新台幣50億到200億元之間，相當於一家中型銀行一整年的營收，數字的背後是很多人的眼淚。」台北富邦銀行金融安全部副總蔡佩玲談起北富銀如火如荼建構的防詐生態圈時，有感而發地說。

反洗錢惹民怨/不被金管會罰也不會有客訴，銀行需要反洗錢的「特斯拉」

金融機構執行反洗錢惹民怨的風波不斷，金管會幾乎每年都得發函提醒金融機構，要採取風險為基礎方法，決定執行防制洗錢的強度，不要影響交易便利性。金融機構到底該如何做才不會被抓到反洗錢的缺失，又不會被投訴擾民呢？

反洗錢惹民怨/銀行執行過頭，金管會主委也碰過，金管會發函要求兩件事

金融機構防制洗錢過當惹民怨，金管會日前又接獲民眾陳情做金額很小的交易，也被當高風險交易問了一大堆問題。還有，在同一家金融機構辦不同的業務，就被重複「審問」兩遍，非常擾民，金管會特別再發函金融機構做好兩件事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。