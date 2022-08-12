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國泰世華承作長榮海運18億綠色存款 單一企業最高

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
國泰世華銀行攜手長榮海運，承作新台幣18億元綠色定存。國泰世華銀行/提供
國泰世華銀行攜手長榮海運，承作新台幣18億元綠色定存。國泰世華銀行/提供

國泰世華銀行表示，其於今年7月推出綠色定期存款專案，希望以金融商品鼓勵企業重視ESG議題。國內第一大、全球第六大航運商-長榮海運（2603）對綠色投資甚為認同，除持續參與各項綠色金融業務，本次也再次與國泰世華合作專案，辦理6,000萬美元(約新台幣18億元)的綠色定期存款，為國泰世華推出此專案後承作的最高金額。

長榮海運所投入的資金，將做為國泰世華綠色授信項目的資金來源之一，協力合作為永續發展貢獻心力。

長榮海運表示，國泰世華銀行為該公司長期合作夥伴，此次該銀行推出綠色定存專案，正好符合該公司一貫的環保理念，除了致力於打造低碳的綠色航運服務之外，更積極參與綠色金融，希望藉此支持更多友善環境的投資方案，為整體供應鏈的永續發展盡一份心力。

國泰世華表示，與長榮海運合作已久，除基本金融業務往來，長榮海運亦參與國泰世華的環球貿易共享區塊鏈試驗計畫，藉由航運數據介接，簡化貨運單據資訊取得以順暢交易流程。

國泰世華亦為長榮ShipmentLink平台合作夥伴，透過海運提單資訊，提供長榮客戶便利辦理貿融業務動撥。

此次國泰世華承作長榮海運6,000萬美元綠色定存，顯示雙方在ESG永續議題上有廣泛共識，未來雙方將持續尋求深化彼此業務合作的機會，在投、融資等金融領域，持續以推動永續綠色創新作為的目標邁進。

長榮海運長期致力環境永續，屢獲外界肯定，2021年入選《Inbound Logistics》雜誌綠色供應鏈夥伴獎(G75)，並榮獲MSCI ESG領先指標「A」級評比，亦是國內海運業參與國際碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project, CDP)的先驅。

長榮海運超前法規要求時程，於日前完成全球營運船隊、國內所屬辦公大樓及貨櫃集散場之溫室氣體盤查，通過「英國標準協會」(BSI)查驗，取得「國際標準組織」ISO14064-1:2018及「溫室氣體盤查議定書」(GHG Protocol)雙認證。

企業永續經營發展策略中，長榮海運秉持綠色管理為經營理念，以綠色地球的守護者自我期許，善用企業本身專業的造船設計人才，研議最佳化船型，達到船舶裝載最具經濟效益及節能目標的成效。

長榮海運落實環境友善自主管理並設有嚴格作業標準與流程、提倡船舶減速航行、永續採購等各項議題，並針對貨櫃塗裝生產線改採水性塗料，降低揮發性有機物排放。長榮海運以具體的行動，攜手利害關係人共同呼應環境保護，永續經營。

長榮海運 國泰世華 ESG

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