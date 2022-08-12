國泰世華推綠色定存 開辦首月規模上看30億

國泰世華銀行秉持「引領綠色金融，共創永續未來」的企業永續願景，響應政府綠色金融行動方案2.0，今年7月上旬推出綠色定期存款專案，開辦尚未滿月，即吸引超過十家知名企業參與，承作規模已近新台幣30億元。

包含：長榮（2603）、漢翔（2634）、能率（5392）、信邦（3023）、威剛（3260）、亞崴（1530）、多聯科技等，合作企業希望，在致力符合國際大廠供應鏈減碳要求的同時，也能透過承作綠色存款，落實ESG具體行動的執行成效，並實踐企業社會責任。

國泰世華以金融產品引導企業重視 ESG 議題，獲得企業客戶認同與信賴。

綠色定期存款專案不僅提供台幣、美金不同幣別，亦有不超過一年的多種天期定期存款(1個月、3個月、6個月、12個月)可供選擇，企業客戶可將盈餘資金做靈活配置。

承作該綠色定期存款專案的企業客戶，可將此存款訊息揭示於企業永續報告書或公司年報，顯現企業對環境、社會、財務、公司治理永續營運的支持。

國泰世華表示，此專案所募集的資金，將專用於符合聯徵中心定義的綠色授信業務，以及國泰世華具綠色授信原則的相關授信項目，例如：再生能源、節能、污染防治、永續水源及廢水處理等。

近期國泰世華主辦多件再生能源融資聯貸案件，如：沃旭能源風場融資案、全台最大室內型漁電共生案場-向陽多元光電漁電共生案場融資案，以及美系投資人與本國開發商合作開發之儲能融資案等。

除融資案外，國泰世華於支持再生能源的實際作為上，包含擔任海龍離岸風電，及知名外資開發商於離岸風場第三階競標遴選的財務顧問角色等。

身為綠色金融領航者，國泰世華致力於全球永續發展，2015年率先成為台灣首家赤道原則會員銀行，2018年底宣示自願遵循聯合國的責任銀行原則(PRB)。

因應國泰金控訂定2050淨零碳排目標，除在自身營運方面目標達成100%使用再生能源，在金融資產方面更落實減碳目標，開辦綠色存款，推行永續金融，並支持再生能源融資。

迎接ESG浪潮，國泰世華持續以金融專業為企業的綠色發展提供支持，攜手企業共同邁向永續發展。