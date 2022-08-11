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熱錢回來了！8月匯入最多的一天 新台幣寫近半個月新高

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導
新台幣。本報系資料照
新台幣。本報系資料照

外資回來了，國內股匯雙漲，新台幣匯率下探30元大關的警報暫告解除。匯銀主管指出，美國7月通膨率低於市場預估，台股今（11）日跟進美股歡慶大漲，外資左手買超台股逾百億元、右手持續匯入約5億美元，新台幣匯率終場升值5.5分，收在29.942元，創近半個月新高，總成交量為16.54億美元。

美國公布7月消費者物價指數（CPI）年增率8.5%低於預期，激勵美股上揚，台股今天開高走高，終場上漲258.83點，收在15,197.85點。匯銀主管說，外資今天買超台股逾140億元，在匯市也大舉匯入、估計約5億美元，「是8月以來單日匯入量最多的一天。」

眼見熱錢轉向、蜂擁匯入，出口商暫緩拋匯，改由進口商接棒、進場敲進美元，外資拋匯、進口商買匯，市場力道均衡，央行今天掛出「免戰牌」，放手讓市場自由交易、不再調節尾盤，終場收在29.942元，創下近半個月新高。

匯銀主管說，美國通膨減緩，市場對聯準會鷹派升息的預期降溫，國際美元走弱，包含新台幣在內的主要亞幣紛紛大漲，新台幣匯率今天盤中最高升抵29.928元，最多升值6.9分；眼見新台幣匯率激升，進口商連忙進場撿便宜美元，使新台幣升值幅度縮減。

「雖然今天股匯雙漲，但今年底以前，美台利差將持續擴大，進口商也研判，新台幣匯率未來仍易貶難升，看著今天的價位不錯，趕緊進場搶美元，深怕過了這個村，就沒那個店」，匯銀主管說。

相較於前幾天，出口商蜂擁拋匯、協助央行守住29字頭匯價，著眼新台幣匯率今天身價大漲，出口商不再激烈拋匯，坐等匯市風向轉變。

匯銀主管說，美國通膨率降溫，未來升息路徑變得更加不確定，9月是否持續升息3碼仍屬未定之天，預料接下來國際美元將維持震盪格局，新台幣匯率也會介於29.9~30元區間波動。

新台幣 台幣匯率

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