元大攜社區、供應商 愛心捐血活動解血荒之急
受疫情影響，民眾捐血意願低衝擊醫療用血，又適逢暑假期間，全台各地捐血中心嚴重缺血，元大金控（2885）長期深耕社會公益，今年第二次元大愛心捐血活動自6月27日開跑，攜手元大同仁、供應商及社區鄰里及一般大眾之力，至7月底共計貢獻血庫842袋熱血，以實際行動緩解醫療前線壓力。
兩年多來，新冠疫情影響全台血庫存量，元大金控仍然不間斷的辦理捐血活動，台北五場捐血活動以最高防疫規格進行，要求全程配戴口罩及酒精消毒，維持防疫社交距離，並於活動前採時段預約制度，有效分散人流避免群聚，讓同仁做公益時也能兼顧防疫。
元大期貨同仁分享，參與公司舉辦的捐血活動，正是小善的累積，長期累積小善，將成為社會的大善；元大投信同仁也表示，過去如果想要捐血，要特別花時間跑醫院，或特別去蒐尋捐血車的位置，現在跟著公司一年三場捐血活動就能定時捐血。
元大金控從2011年辦理愛心捐血活動，已然成為集團公益指標活動，地方鄰里社區及供應商也紛紛主動加入助人行列，12年來累計捐出23,223袋熱血，支撐愛與生命延續，元大金控持續廣邀各界加入傳愛行列，為社會及醫療前線帶來更多溫暖與正能量。
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