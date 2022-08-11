李松季首談防疫險痛苦 「水龍頭打開就感覺聽到電話聲」

泰安產險董事長李松季今（11）日在19位理事出席下，獲得全票支持，蟬聯產險公會龍頭，他在投票開始前的致詞時段，首次對全體會員談到防疫保單的痛苦感，「有一陣子水龍頭打開，就感覺聽到電話聲，太太說是否應該醫生，蠻緊繃的氛圍，怕錯失掉在座的任何一個會員公司的電話」。

金管會主委黃天牧也透過預錄影片表達對李松季的肯定。黃天牧說，過去三年來，產險公會在李松季的帶領下，積極扮演溝通協調的角色，除了配合政府各項政策的推動，對於外界關切事項，公會適時因應或對外說明，他對李松季與各家產險公司的辛勞表示肯定與感謝，「期待產險業柳暗花明又一村」。

李松季說，防疫保單這次很大的困擾當中，特別謝謝產險公會的常務理監事，開了無數次會，共同做了很多決策。「我形容這幾個月我們都在走鋼索，一不小心會把橋樑燒掉」。

他有跟一些常務理監事報告，過去幾個月大家非常痛苦，痛苦當中被迫做很多決策，每次做決策之前，他都會先翻閱會員代表給公會、給理事長的授權，「我的mandate到底是什麼」，他還特地請了兩位大律師，把產險公會的章程一條一條的講給他聽。

「我一定要充分瞭解各位會員代表給我的授權」，產險公會的法定組織除了會員大會，還有常務理監事會、理事會、委員會等等，希望決策都能透過法定程序，力求周全。

以理賠指引為例，12家產險公司的理賠主管異中求同、弄了公版，提交理事會通過；再以能否動用準備金沖減為例，李松季說，金管會保險局長施瓊華很早就答應此事，然而「一直到6月30日，黃主委親自蓋了官印，我收到才鬆一口氣」。

國內有12家產險公司銷售防疫保單，目前已經動用的重大事故特別準備金、危險變動準備金，合計150億元，「150億對我們業者幫助也是很大」。

李松季說，產險公會目前還在努力的事項非常多，很多事情溝通、協調、爭取，會員公司電話、LINE他，他都是馬上回的。過去幾個月的時間，會員公司反應很多意見、做了很多交流，他都是馬上打電話給局裡的長官。

積極替會員公司發聲的結果是，他清楚富邦產險董事長陳伯燿幾點炒菜給太太吃、幾點在散步；國泰世紀副董事長許榮賢幾點睡覺，過了這時間電話打了就不通；他還知道，新光產險總經理何英蘭業務拼得厲害，一下子人在桃園、一下子在台南。

他都跟朋友開玩笑，自己連洗澡都不太敢洗，「有一陣子水龍頭打開，就感覺聽到電話聲，太太說是否應該醫生，蠻緊繃的氛圍，怕錯失在座的任何一個會員公司電話」。

他之所以如此積極任事，親力親為，因為「我喜歡親自溝通，才能聽到真正的心聲」；這段時間的密集聯絡，也讓他跟局裡的長官溝通、往來變得更加自然，未來三年更有能力扮演好主管機關與業者間的橋梁角色。