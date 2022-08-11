富邦證券榮獲《亞元雜誌》「台灣最佳證券商獎」殊榮

國際知名財經媒體《亞元雜誌》（Asiamoney）2022年最佳證券商評鑑結果出爐，富邦證券榮獲「台灣最佳證券商」(Best Securities House in Taiwan)大獎肯定，繼勇奪《全球經濟》（The Global Economics）「2022台灣最佳經紀商」(Best Brokerage House–Taiwan 2022)後，再次在競爭激烈的遴選過程中獲得國外專業雜誌肯定。該雜誌基於富邦證券秉持專業、誠信的精神，透過「正向力量 開創價值」的品牌承諾，提供客戶全方位資本市場服務，帶動2021年業績創下開業以來新高，評定為台灣表現最佳券商！

《亞元雜誌》指出，富邦證券各項業務均穩健成長，2021年亮眼的營運表現帶動全年稅後淨利達70.6億，創下1988年開業34年以來的新紀錄。台股資金動能充沛，經紀業務大幅成長，富邦證券現貨交易量年增107%，優於市場表現。投行業務成功主辦26檔IPO及SPO案件，穩居市場第二。自營業務中部位均衡配置，維持穩定獲利。除此之外，富邦證券投注大量資源於數位服務及資訊安全，特別著重使用者介面及使用者體驗，其中智選股APP普獲投資人好評。綜合上述，富邦證券以亮眼的經營績效獲得「台灣最佳證券商」殊榮。

富邦證券除了專注本業發展外，更從本身職能出發，積極響應綠色金融。富邦證券表示，為實踐淨零碳排目標的關鍵角色，特別以低碳、數位、激勵及影響等四大策略，作為永續願景的發展藍圖。在綠色金融方面，發揮承銷專業職能，參與多檔綠債及主辦對於環境永續有貢獻及公司治理優良之上市櫃承銷案，協助企業籌資落實ESG。同時，富邦證券積極倡議「ESG投資」，在台美股定期定額、基金及海外債等上架商品，需有特定比重符合ESG評級，並領先同業於美股專區提供路孚特ESG評分資訊，方便客戶隨時掌握ESG評價及趨勢作為投資時的參考。

長久以來，富邦證券以「客戶需求」為核心，致力於提供客戶有感的金融服務，並積極扮演直接金融服務者角色，健全及活絡交易、發行市場，站穩投資人心中的最佳證券商領導地位。展望未來，富邦證券強調，將持續以穩定安全的資訊系統及風險管理為後盾，整合金控及投顧研究資源，善用大數據等金融科技應用，提供客戶完整的金融服務，為客戶創造更大的財富管理新價值。