證交所防範金融詐騙之教戰守則：千萬不要做這五件事

當騙徒透過通訊、社群媒體、網頁廣告等途徑，以各種名義接觸投資人，雙方建立聯繫後，對方就會開始以甜言蜜語，迷惑投資人，要投資人依照其意圖匯款或投資，達到詐騙金錢的目的。臺灣證交所整理分析，共有五種常見套路手法。近期投資詐騙猖獗，詐騙手法推陳出新。證交所提醒投資人，萬一有人採取建立信任、利益誘惑、或是給予壓力等方式接近，如果對方要求你採取下列行動時，投資人務必提高警覺，進行多方查證。

一、依據指示至銀行臨櫃匯款，或是進行ATM操作。

二、提供銀行帳戶或是其他個資。

三、投資推介的金融商品。

四、簽訂投資契約，委由代為投資。

五、透過指定的交易平台買賣特定金融商品。

一旦依照對方指示採取上述行動後，有可能產生下列結果，而成為受害者：

一、資金流出，追償無門。

二、對方取得投資人金融帳戶帳號、密碼或其他個資後，盜領資產。

三、對方提供虛假獲利成果，當投資人決定獲利了結時，便開始拖遲給付，或要求繳交手續費等各種方式，惟最後仍無法收回現金。

四、投資人在投入初期獲得帳面上豐厚利潤，當決定再加碼大筆投資時，對方就收網捲款潛逃。

甚至，當投資人驚覺受騙後，新的詐騙又再出現，聲稱可協助討回金錢損失，但須再支付費用，讓投資人二次受害。

證交所說，事前預防永遠比事後後悔來得好，與其被詐騙後捶胸頓足、懊悔不已，不如事前未雨綢繆、預先防備，後續防範金融詐騙系列報導，將介紹避免詐騙受害的各種因應之道，告訴大家投資前如何進行停看聽，注意風險，以審慎判斷投資訊息真

偽及來電機構真實性，以俾維護自身投資權益及保障財產安全。