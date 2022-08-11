證交所防範金融詐騙之教戰守則：千萬不要做這五件事

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所。本報系資料庫
證交所。本報系資料庫

當騙徒透過通訊、社群媒體、網頁廣告等途徑，以各種名義接觸投資人，雙方建立聯繫後，對方就會開始以甜言蜜語，迷惑投資人，要投資人依照其意圖匯款或投資，達到詐騙金錢的目的。臺灣證交所整理分析，共有五種常見套路手法。近期投資詐騙猖獗，詐騙手法推陳出新。證交所提醒投資人，萬一有人採取建立信任、利益誘惑、或是給予壓力等方式接近，如果對方要求你採取下列行動時，投資人務必提高警覺，進行多方查證。

一、依據指示至銀行臨櫃匯款，或是進行ATM操作。

二、提供銀行帳戶或是其他個資。

三、投資推介的金融商品。

四、簽訂投資契約，委由代為投資。

五、透過指定的交易平台買賣特定金融商品。

一旦依照對方指示採取上述行動後，有可能產生下列結果，而成為受害者：

一、資金流出，追償無門。

二、對方取得投資人金融帳戶帳號、密碼或其他個資後，盜領資產。

三、對方提供虛假獲利成果，當投資人決定獲利了結時，便開始拖遲給付，或要求繳交手續費等各種方式，惟最後仍無法收回現金。

四、投資人在投入初期獲得帳面上豐厚利潤，當決定再加碼大筆投資時，對方就收網捲款潛逃。

甚至，當投資人驚覺受騙後，新的詐騙又再出現，聲稱可協助討回金錢損失，但須再支付費用，讓投資人二次受害。

證交所說，事前預防永遠比事後後悔來得好，與其被詐騙後捶胸頓足、懊悔不已，不如事前未雨綢繆、預先防備，後續防範金融詐騙系列報導，將介紹避免詐騙受害的各種因應之道，告訴大家投資前如何進行停看聽，注意風險，以審慎判斷投資訊息真

偽及來電機構真實性，以俾維護自身投資權益及保障財產安全。

詐騙 證交所

延伸閱讀

證交所 拆解詐騙五手法

宅在家學習網 證交所教你看財報

圓裕企業上市案 證交所通過

出售子公司峰迴路轉 樺漢晚間9時說分曉

相關新聞

熱錢湧進 台幣攀近半月高點

外資回來了，國內股匯雙漲，新台幣匯率貶破30元的警報暫告解除。匯銀主管指出，美國7月通膨率低於市場預估，台股昨（11）日...

三商壽引資 擬私募20億股

三商美邦人壽昨（11）日董事會決議，將發行總股數不超過20億股的私募普通股，以引進策略投資人，據此估算該策略投資人最高可...

華銀淨息收 拚增雙位數

華南金控昨（11）日舉行上半年法說會，公布受惠台美升息，核心子公司華銀淨利差（NIM）年增11個基本點（1個基點為0.0...

新舊利變保單 禁「差別待遇」

壽險公司禁止對保戶有「差別待遇」。民眾陳情有壽險公司在今年初調升利變保單的宣告利率時，只調整現售保單、過去停售的都不動；...

合庫銀放款違規 央行裁罰

合庫金控昨（11）日於證交所發布重大訊息，旗下合庫銀行辦理購地貸款時違反「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」...

台壽深耕永續 勇奪七大獎項

中國信託金控子公司台灣人壽重視永續投資與創新共融，積極實踐ESG（Environmental、Social、Govern...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。