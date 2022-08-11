證交所防範金融詐騙之教戰守則：千萬不要做這五件事
當騙徒透過通訊、社群媒體、網頁廣告等途徑，以各種名義接觸投資人，雙方建立聯繫後，對方就會開始以甜言蜜語，迷惑投資人，要投資人依照其意圖匯款或投資，達到詐騙金錢的目的。臺灣證交所整理分析，共有五種常見套路手法。近期投資詐騙猖獗，詐騙手法推陳出新。證交所提醒投資人，萬一有人採取建立信任、利益誘惑、或是給予壓力等方式接近，如果對方要求你採取下列行動時，投資人務必提高警覺，進行多方查證。
一、依據指示至銀行臨櫃匯款，或是進行ATM操作。
二、提供銀行帳戶或是其他個資。
三、投資推介的金融商品。
四、簽訂投資契約，委由代為投資。
五、透過指定的交易平台買賣特定金融商品。
一旦依照對方指示採取上述行動後，有可能產生下列結果，而成為受害者：
一、資金流出，追償無門。
二、對方取得投資人金融帳戶帳號、密碼或其他個資後，盜領資產。
三、對方提供虛假獲利成果，當投資人決定獲利了結時，便開始拖遲給付，或要求繳交手續費等各種方式，惟最後仍無法收回現金。
四、投資人在投入初期獲得帳面上豐厚利潤，當決定再加碼大筆投資時，對方就收網捲款潛逃。
甚至，當投資人驚覺受騙後，新的詐騙又再出現，聲稱可協助討回金錢損失，但須再支付費用，讓投資人二次受害。
證交所說，事前預防永遠比事後後悔來得好，與其被詐騙後捶胸頓足、懊悔不已，不如事前未雨綢繆、預先防備，後續防範金融詐騙系列報導，將介紹避免詐騙受害的各種因應之道，告訴大家投資前如何進行停看聽，注意風險，以審慎判斷投資訊息真
偽及來電機構真實性，以俾維護自身投資權益及保障財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言