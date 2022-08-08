新興市場釀危機？ 五壽險金控誰抱最多「危險國」曝光

因美元持續走強，加劇新興國家原物料進口壓力，使東歐、中亞、南美洲債務情況嚴峻，市場點名阿根廷、土耳其、匈牙利、哈薩克、巴拿馬這5大新興市場國家因外債占其外匯存底的百倍、甚是千倍以上，市場已憂慮這些國家的償債能力。

據五大壽險金控投資逾30億元以上交易對象的法定揭露統計，到今年第二季底，五金控在新興市場國家中，除「踩雷」俄羅斯外，都有抱到上述中的4大危險國，如富邦金（2881）、新光金（2888）都抱土耳其主權債，國泰金（2882）、開發金（2883）也持有匈牙利債券，巴拿馬、哈薩克2大新興國則是國泰金、中信金（2891）都有著墨。

若以持債水位來看，若加上俄羅斯等「債務危險國」，國泰金、中信金、開發金持債水位都有超過兩成，新光金約1成，富邦金水位最低僅9%。

五大壽險金控在新興市場國家中，最愛投資墨西哥、印尼的主權債，總持債各達2183億元、及1692億元，占比均超過2成。

金管會保險局將在周三（10日）邀集22家壽險業者總經理招開業務聯繫會議，將討論五大議題，一、推動數位化、鼓勵創新與發展新商品，二、已開放保險業投入公建等資金運用管道，下一步如何提升資金運用效益。三、如何落實保險商品風險管理，四、面對接軌IFRS17、ICS及國際政經情勢變動，如何強化保險業企業風險管理與商品結構轉型，五、如何精進洗錢防制、弱勢權益保障及永續金融。

業者說，預料會議除聚焦近期的壽險淨值危機、利變型保單的風險管理、及討論國際政經情勢變化、接軌IFRS17等議題。