中研院提4大建議 央行：不會犧牲貨幣政策獨立性

中央研究院今公布「台灣貨幣金融改革政策建議書」，認為台灣已走到3大「十字路口」挑戰，並對中央銀行貨幣政策提出4大建議，呼籲央行應具有獨立性、透明度，並公布央行外匯干預的歷史資料。央行外匯局晚間說明，強調央行不會為提高收益而犧牲貨幣政策獨立性，也不會採取低利率及低匯率，來達到盈餘繳庫的預算目標。

央行表示，根據「中央銀行法」第2條，央行法定經營目標包括促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內及對外幣值之穩定，以及在前述目標範圍內，協助經濟之發展。

央行指出，央行是依據法定經營目標來執行貨幣與匯率政策；長年以來，國內銀行資產品質及承受壞帳能力良好、通膨穩定，新台幣匯率也相較主要貨幣波動小，台灣長期平均經濟成長率也高於全球平均，顯示央行達成法定經營目標。

對於中研院提到央行盈餘繳庫目標，會扭曲其貨幣與匯率政策，尤其是外匯存底累積過於龐大時，將使貨幣政策失去獨立性。央行回應，央行法定經營目標不包含盈餘繳庫，不會為提高收益而犧牲貨幣政策獨立性。

央行也說明，國內利率是由央行理事會綜合考量國內外經濟金融情勢後決定；新台幣匯率則由市場供需決定，且匯率變動而發生的利得或損失，依法不得列為當年度損益，因此，央行「不需要、更不會」採取低利率及低匯率，來達到盈餘繳庫的預算目標。

另，針對中研院呼籲央行公布外匯干預的歷史資料，央行則回應，目前台灣央行、新加坡金管局、南韓央行及瑞士央行等，均為落後一季公布外匯干預資訊，其中，我國與新加坡是公布半年資料；南韓央行及瑞士央行則為公布季資料；且新加坡、瑞士及南韓等國，自近年公布外匯干預資訊以來，也都未追溯公布過去的歷史資料。

央行認為，各國體制（經濟規模、金融體系運作模式）差異甚大，各國適合的貨幣政策架構，不盡相同，例如大型經濟體其貨幣政策主要考量利率對總體經濟的影響，台灣則為小型開放經濟體，貨幣政策須同時考量利率及匯率穩定，一國金融體系是以資本市場的直接金融或間接金融為主，也將影響其貨幣政策傳遞機制，為因應國內外經濟金融環境的改變，央行將持續檢視貨幣政策架構的妥適性，必要時進行調整。