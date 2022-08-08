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中研院籲改革 央行五點說明：不會為提高收益而犧牲貨幣政策獨立性

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
台灣央行。圖／路透
台灣央行。圖／路透

針對中央研究院今（8）日發布《臺灣貨幣金融改革政策建議書》，其中，涉及中央銀行相關議題部分，央行發布新聞稿說明。

央行指出，首先，根據「中央銀行法」第2條，央行法定經營目標包括：（1）促進金融穩定、（2）健全銀行業務、（3）維護對內及對外幣值之穩定，以及（4）在上列目標範圍內，協助經濟之發展。央行是依據法定經營目標來執行貨幣與匯率政策；長年以來，國內銀行資產品質及承受壞帳能力良好，且通膨穩定，新臺幣匯率相較主要貨幣波動小，臺灣長期平均經濟成長率高於全球平均，均顯示央行達成法定經營目標。

第二，央行法定經營目標不包含盈餘繳庫，不會為提高收益而犧牲貨幣政策獨立性。國內利率是由央行理事會綜合考量國內外經濟金融情勢後決定；新臺幣匯率則由市場供需決定，且匯率變動而發生之利得或損失，依法不得列為當年度損益，因此，央行不需要更不會採取低利率及低匯率來達到盈餘繳庫的預算目標。

第三、由於各國體制（經濟規模、金融體系運作模式）差異甚大，各國適合的貨幣政策架構，不盡相同。例如，大型經濟體其貨幣政策主要考量利率對總體經濟的影響，臺灣則為小型開放經濟體，貨幣政策須同時考量利率及匯率穩定。而一國金融體系係以資本市場的直接金融或間接金融為主，亦將影響其貨幣政策傳遞機制。為因應國內外經濟金融環境的改變，央行將持續檢視貨幣政策架構的妥適性，必要時進行調整。

第四、目前央行、新加坡金管局、南韓央行及瑞士央行均為落後一季公布外匯干預資訊，其中央行與新加坡金管局公布半年資料；南韓央行及瑞士央行則為公布季資料。前述新加坡金管局、瑞士及南韓等央行，自近年公布外匯干預資訊以來，均未追溯公布之前之歷史資料。

第五、央行對於政府成立主權財富基金向來持正向態度，強調應先立專法，成立獨立的專業管理機構；資金來源可由政府編列預算或發行特別公債，取得新臺幣資金交予該專業管理機構，其再於外匯市場購買外匯，從事國際投資，不宜由外匯存底無償撥用。

央行 匯率 貨幣政策 主權財富基金

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