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搶攻億元富人商機 合庫銀新財管500戶提前達陣

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

合庫銀行自去(2021)年11月中旬開辦高資產業務，先蹲後跳，以不到9個月的時間將客戶數一舉衝破500戶大關，且資產管理規模近新台幣600億元，創下合庫新財管業務發展的里程碑。合庫銀表示，該行高資產業務開辦初期，採取嚴選優質商品策略、E化系統建置，全力為客戶把關風險，並以未曾在合庫理財的億元資產大戶為優先拓展目標，已成功開發不少全新大戶，近期加大力道，積極運用全國營業據點最多的優勢，全體動員力邀行內億級大戶升級成為高資產客戶。董事長雷仲達極為重視新財管業務，期待透過專法開放之多元投資商品，開發出新的高端理財商機。

在董事長雷仲達的帶領下，合庫為公股行庫中最早設置專責私人銀行業務部門的銀行，展現積極推動財管2.0的決心，規劃全新業務服務流程，充實高資產客戶專屬商品，建置獨立資訊系統，落實內部控制與風險管理，合庫用心守護客戶資產，期許成為客戶最安心的夥伴。

合庫私人銀行部發展願景為建立私人銀行業務第一品牌，強調客戶需求優先理念，重視客戶權益，秉持團隊服務精神，不論在投資配置、企業接班、財富傳承及法律、稅務等領域，皆由專業團隊提供全面性的規劃與諮詢服務，量身訂作專屬的解決方案。

近期將引進高階「私行秘書」服務，透過24小時全年無休且精通全球六國語言的電話秘書，為客戶提供全球禮遇安排，包括海外代訂各項休閒娛樂、緊急醫療服務與全球救援等，讓合庫在海外也能照顧最重視的高資產客戶。

合庫 銀行業

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