尹崇堯接掌南山人壽董事長 金管會同意了

南山人壽6月15日經董事會決議，推派南山人壽副董事長尹崇堯擔任新任董事長，人事案送金管會後，已獲核准同意，尹崇堯也在今天發給員工的一封信中，向同仁公布這項好消息。

此外，尹崇堯今年宣布角逐本屆壽險公會理事長，面對強勁的競爭對手全球人壽董事陳慧遊的挑戰；尹崇堯發表他的參選政見，分別為四大主軸， 1. 透明互惠的溝通-服務為本、攜手共進， 2. 協助順利接軌IFRS17及ICS， 3. 推動監理開放以加速產業轉型， 4. 發展綠色保險與實踐社會責任。

尤其在對壽險業影響至為深遠的接軌IFRS17方面，尹崇堯表示，將持續推動財務監理與法規轉換，代表同業和主管機關進行溝通，爭取IFRS 17接軌成本之租稅 優惠；製作公版申請書，便利同業申請產創稅負抵減；爭取半年報採行核閱制。

同時在面對高齡化社會，他表示，接掌壽險公會之後，將鼓勵高齡、新興商品，爭取長照商品稅賦優惠。

以下為尹崇堯致員工的一封信全文。