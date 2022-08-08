尹崇堯接掌南山人壽董事長 金管會同意了
南山人壽6月15日經董事會決議，推派南山人壽副董事長尹崇堯擔任新任董事長，人事案送金管會後，已獲核准同意，尹崇堯也在今天發給員工的一封信中，向同仁公布這項好消息。
此外，尹崇堯今年宣布角逐本屆壽險公會理事長，面對強勁的競爭對手全球人壽董事陳慧遊的挑戰；尹崇堯發表他的參選政見，分別為四大主軸， 1. 透明互惠的溝通-服務為本、攜手共進， 2. 協助順利接軌IFRS17及ICS， 3. 推動監理開放以加速產業轉型， 4. 發展綠色保險與實踐社會責任。
尤其在對壽險業影響至為深遠的接軌IFRS17方面，尹崇堯表示，將持續推動財務監理與法規轉換，代表同業和主管機關進行溝通，爭取IFRS 17接軌成本之租稅 優惠；製作公版申請書，便利同業申請產創稅負抵減；爭取半年報採行核閱制。
同時在面對高齡化社會，他表示，接掌壽險公會之後，將鼓勵高齡、新興商品，爭取長照商品稅賦優惠。
以下為尹崇堯致員工的一封信全文。
親愛的同仁，你好：
南山就要滿六十歲了，在各位的努力之下南山走過一甲子，承載了近650萬保戶 、1,200萬張保單的責任，贏得眾多的信賴及託付。你們的辛勤付出成就了今日專業穩健的南山，讓我們有能力關懷更多人、照顧更多家庭，在此我要向各位表達最誠摯的謝意。
我在2016年進入南山，先後經歷過客服、商品精算的實務歷練，參與多項核心專案及保險新商品策劃。2019年和大家一起面對公司的挑戰時，讓我感受到南山人的韌性與當責的精神。我曾數次在台灣發生重大災難時前往現場，見證保險在緊急時刻能夠發揮的力量，以及在社會安全網中扮演的重要角色。六年來的投入，令我深刻體認到保險產業的社會價值與使命，而南山扮演的角色、承擔的責任，在我心中的輪廓愈益清晰。
6月15日董事會通過我接任董事長一職，近期也收到主管機關的同意函，我很期待和各位合作完成這份意義深遠的託付。
今天我們正處於關鍵時刻，內外部的挑戰紛至沓來，包含全球疫情與國際政經局勢的動盪，以及接軌IFRS 17及ICS的轉型壓力，但我相信，憑著各位的專業與團結，我們將一一克服。面對未來，我想與各位分享公司的四個發展策略：第一，持續落實公司治理並強化經營優勢；第二，順應保險科技趨勢積極推動數位轉型；第三，拓展保險價值推動健康守護圈；第四，落實社會責任承諾邁向永續經營。
有句話說，一個人走得快，一群人走得遠。期許與各位共同守護我們的初衷，繼續並肩同行，創造歷史。
感謝各位。
尹崇堯 敬上
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