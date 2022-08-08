尹崇堯任南山董座獲金管會同意 火速發表壽險公會理事長政見

南山人壽董事長尹崇堯今天發出員工信，向員工透露金管會已同意南山人壽董事長案，尹崇堯並且馬不停蹄，發表將於8月底角逐壽險公會理事長的競選宣言，強調自己曾經在南山人壽親上火線解決危機，在過程中累積了對壽險業的深厚情感。

尹崇堯的競選政見為「一個目標、四個方向」，一個目標的主要訴求為「產業思維蛻變 保險永續實踐」，內容包括傾聽、合作；服務、創新；專業、資源。

四個方向則包括：

1.透明互惠的溝通，強調將強化會員服務與溝通，適時回應大眾，攜手其他金融同業公會，以及協助主管機關順暢溝通。 2.協助順利接軌IFRS及ICS，包括優化經營環境，接軌IFRS17、ICS 2.0在地化。 3.推動監理開放以加速產業轉型，包括鼓勵高齡、新興商品，加速保險數位服務，以及形塑保險生態圈。 4.發展綠色保險與實踐社會責任，包括落實社會責任、加強責任投資、發展綠色保險。

以下為尹崇堯對壽險公會發出的競選宣言：

各位會員先進，大家好： 我是尹崇堯，我在2016年進入南山人壽，先後經歷過客服、商品精算的實務歷練，參與各項核心專案及保險新商品策畫，也曾親上火線解決危機，在過程中累積了對壽險業的深厚感情。 我數次在台灣發生重大災難時前往現場，深刻體驗到保險業在緊急時刻能夠發揮的力量，以及在社會安全網中扮演的重要角色，成為我希望為產業貢獻一己之力的初衷。 2026年，保險業將接軌兩大國際制度IFRS17及CS，是產業的一大轉捩點；此外，業界多年來殷切期盼會員間更深度的溝通整合、資源互惠，同時能與金管會持續密切溝通。值此關鍵時刻，我決定參選公會理事長，秉持虛心學習、踏實服務的態度，期盼追隨各位先進，共同為產業與社會創造更高價值。 未來也將定期與各位分享政見，懇切期盼您的支持！ 壽險公會理事長候選人 尹崇堯 2022.8.8

以下為尹崇堯發出的員工信：

親愛的同仁，你好： 南山就要滿六十歲了，在各位的努力之下南山走過一甲子，承載了近 650 萬保戶、1,200 萬張保單的責任，贏得眾多的信賴及託付。你們的辛勤付出成就了今日專業穩健的南山，讓我們有能力關懷更多人、照顧更多家庭，在此我要向各位表達最誠摯的謝意。 我在 2016 年進入南山，先後經歷過客服、商品精算的實務歷練，參與多項核心專案及保險新商品策劃。2019 年和大家一起面對公司的挑戰時，讓我感受到南山人的韌性與當責的精神。我曾數次在台灣發生重大災難時前往現場，見證保險在緊急時刻能夠發揮的力量，以及在社會安全網中扮演的重要角色。六年來的投入，令我深刻體認到保險產業的社會價值與使命，而南山扮演的角色、承擔的責任，在我心中的輪廓愈益清晰。 6 月 15 日董事會通過我接任董事長一職，近期也收到主管機關的同意函，我很期待和各位合作完成這份意義深遠的託付。 今天我們正處於關鍵時刻，內外部的挑戰紛至沓來，包含全球疫情與國際政經局勢的動盪，以及接軌 IFRS 17 及 ICS 的轉型壓力，但我相信，憑著各位的專業與團結，我們將一一克服。面對未來，我想與各位分享公司的四個發展策略：第一，持續落實公司治理並強化經營優勢；第二，順應保險科技趨勢積極推動數位轉型；第三，拓展保險價值推動健康守護圈；第四，落實社會責任承諾邁向永續經營。 有句話說，一個人走得快，一群人走得遠。期許與各位共同守護我們的初衷，繼續並肩同行，創造歷史。感謝各位。 尹崇堯 敬上